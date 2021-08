Hoy lunes comienza el sistema de autocita para la vacunación frente a la Covid-19

El nuevo objetivo es vacunar a los jóvenes de menos de 29 años, grupos con una gran actividad social y laboral, que frecuentan poco los centros de salud, motivo por el sistema sanitario tiene los datos desactualizados. La idea es ir ampliando los grupos de edad hasta llegar a los 12 años, que previsiblemente podrían empezar a solicitarlo a partir de la semana que viene. José María Vergeles, consejero de sanidad, informa que entre los requisitos para solicitar la cita destaca el estar en ese tramo de edad, no tener dosis previas de vacunas inoculadas, no tener una PCR positiva previa los seis meses anteriores y no estar de baja en Civitas.

Hay varios canales para solicitar la autocita con el fin de huir de la brecha digital. Se podrá realizar tanto por vía telefónica en el número 900 100 737, o a través del centro de salud online, tanto por la web como por la APP. Los puntos de vacunación serán centralizados o ubicados en los mismos centros de salud.

Vergeles ha destacado la importancia de anular las citas en el caso de que no se pueda asistir a la vacunación, con el fin de no perder una dosis y darle la oportunidad a otra persona de vacunarse.

El sistema de autocita en Extremadura está en funcionamiento desde las 00,00 horas de este lunes y ya hay solicitadas 400 citas, aunque algunas de ellas no cumplen con los criterios explicados.

De esta forma, durante la mañana de este lunes se cribarán las citas dadas para dejar esos huecos libres de quienes no cumplan los criterios a las personas candidatas a la autocita, mientras que las que han perdido la cita serán llamadas para poderse vacunar de una forma "adecuada".