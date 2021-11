Más de 1.600 extremeñas tienen hoy una orden de protección por casos de violencia de género

Hoy, con motivo del Día Internacional para la erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, se han sucedido numerosos actos en Extremadura. Este mediodía se ha leído un manifiesto a las puertas de la delegación del Gobierno en Badajoz y alumnos y alumnas de distintos institutos han depositado 37 claveles rojos, uno por cada mujer asesinada en España en lo que llevamos de año, y cinco claveles blancos por los niños y niñas que también han sido víctimas de la violencia machista. Acto que ha concluido con un minuto de silencio. Hay datos que no son mera estadística. Ahora hay más de 1.600 extremeñas con una orden de protección, cifra que no disminuye con respecto al 2020, y el 80 por ciento de las mujeres asesinadas no había presentado una denuncia previa. La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, instaba a denunciar los casos, y si no lo hacen por temor, recordaba que hay un sistema que les puede ayudar sin presentar denuncia. Además, la Asamblea de Extremadura acogía el Acto institucional con motivo del 25N. En sus intervenciones, las autoridades extremeñas, han querido resaltar que esta lucha, no es una lucha de partes, sino del conjunto de la sociedad y que hay que seguir avanzando contra los comportamientos hegemónicos que se quieren marcar desde el patriarcado. También les contamos que siete de cada diez casos de violencia sexual revisados por el Tribunal Supremo en 2020 tenían como víctimas a menores de edad. En los casos de delitos cometidos contra adultos, más del 97 % de las víctimas eran mujeres; mientras que en las agresiones sexuales a menores el 68 % eran niñas y el 31 % niños.