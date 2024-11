La Junta reconoce "bidireccionalidad" con Vox de cara a los Presupuestos 2025 que presentará de forma "inminente"

La Junta de Extremadura tiene elaborado el proyecto de Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2025 de forma "completa" y realizará su presentación de manera "inminente".

De este modo lo ha señalado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien ha reconocido que en la relación del Gobierno regional con Vox de cara a la aprobación de los PGEx 2025 "hay bidireccionalidad en el intercambio de propuestas" dentro de "lo que viene a ser una negociación al uso normal".

Así se ha pronunciado Bautista a preguntas de los medios --este lunes en Mérida tras el Consejo de Capitalidad-- después de que la pasada semana el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, indicase que su partido no había obtenido respuesta hasta aquel momento aún a las propuestas que había formulado a la Junta de cara a la negociación de los PGEx 2025, algo que el consejero ha indicado que "no es cierto".

"Eso no es cierto y eso tendrá que hablarse de manera interna en Vox. La Junta de Extremadura respondió, respondió a tiempo, se sentó también y no depende de nosotros que esa información no conste en determinados diputados, con todo el respeto y con todo el cariño. Pero la Junta de Extremadura ha cumplido siempre su palabra, ha cumplido siempre su respuesta a tiempo, ha estado cuando tenía que estar y no ha estado cuando no ha tenido que estar", ha afirmado Abel Bautista.

Con ello, preguntado por la relación de la Junta con Vox en la negociación de las cuentas autonómicas para 2025, el consejero ha señalado: "Es una relación en la que hay bidireccionalidad en el sentido de intercambio de propuestas, en la que ellos proponen y nosotros evaluamos".

"Respondemos y se nos vuelve a responder y lo que viene a ser una negociación al uso normal dentro de lo que son las relaciones entre grupos políticos y gobierno de la Junta de Extremadura", ha reiterado.

En este punto, ha añadido que él desconoce a qué obedecen las declaraciones de Vox la pasada semana en las que apuntaban que la Junta no les había respondido a sus propuestas. "No sé por qué ni a qué obedece ni qué sentido tiene, entiendo o intuyo que a lo mejor quien las hace pues no tiene toda la información lo intuyo pero evidentemente yo no voy a entrar en más porque me debo a un respeto a con el que negocio, un respeto a los tiempos, un respeto a poder llegar a un resultado final entre todos", ha señalado Bautista.

"Y yo no pretendo en ningún caso tirar por tierra el trabajo que se ha realizado pero el trabajo hay que reconocerlo a un lado y hay que reconocerlo a otro y esas declaraciones no están en el proceso, es que no sé no sé cómo explicarlo pero no se ajustan al proceso que yo he vivido en primera persona", ha concluido.