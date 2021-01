La Junta de Extremadura dice que ningún alto cargo se ha vacunado y que dejará claro el protocolo con una corrección urgente.

Según publica el diario El Mundo, el pasado 22 de diciembre y ante la llegada de la vacuna de la farmacéutica Pfizer, el Servicio Extremeño de Salud publicó un protocolo de aplicación de las dosis que priorizaba "al personal sanitario de Salud Pública en la gestión directa de la pandemia en función de su riesgo de exposición". Pero luego, el 18 de enero, dicho protocolo es modificado para incluir a "personal sanitario de Salud Pública que trabaja en la gestión de la pandemia", eliminándose el término "directa" y también la frase "en función de su riesgo de exposición”. Como consecuencia de dicho cambio, se iguala al personal de ámbito sanitario que está en contacto directo con personas de riesgo con los gestores de la pandemia. Se pronunciaba al respecto y en redes sociales, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien asegura que ningún alto cargo de su ejecutivo se ha vacunado aún de la Covid-19, así como en que tampoco ninguno de ellos lo hará "hasta que le toque". Vara no niega expresamente una modificación en el protocolo, pero recalca que no se ha hecho con dicho fin. Además, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha explicado que en la ponencia del registro de vacunas del 15 de diciembre "esa coletilla en ese epígrafe concretísimo", en función de su riesgo de exposición al virus, ya se había eliminado, al entender que estaba "subsumido en el epígrafe completo. No obstante, y ante la insistencia en las preguntas, ha terminado señalando que "si están tan preocupados por este tema le diré a la gente de Salud Pública que haga una corrección urgente y lo cuelgue en el gestor documental. Por otra parte, asegura que se está intentando enfangar la esperanza puesta en la vacunación con casos aislados, sobre los que se ha actuado de forma contundente, dice. El responsable de Sanidad del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, pedía la inmediata dimisión del consejero de Sanidad, José María Vergeles, al que acusa de cambiar el protocolo de vacunación para igualar a los altos cargos con el personal sanitario de primera línea. Y el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha advertido que su formación será inflexible con quien incumpla los protocolos de vacunación contra la Covid. Por otro lado, Unidas Por Extremadura ha anunciado que llevará a fiscalía a quienes se salten el orden.