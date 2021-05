La Junta de Extremadura da el caso por cerrado ya que el único afectado por la variante India tiene PCR negativa y está pendiente del alta

Un estudiante de un máster internacional que asistió a un curso celebrado en Madrid ha sido identificada como el primer caso de la llamada variante india del coronavirus en Extremadura, una vez realizada la secuenciación de la infección. Hoy se enviará la muestra a Majadahonda, al Centro Nacional de Microbiología, para la segunda y definitiva confirmación. El máster se celebraba entre el 12 y el 18 de abril, pero fue suspendido el 16 al detectarse un contagio entre los asistentes. Según ha explicado en redes sociales el consejero de Sanidad, José María Vergeles, el extremeño volvió a casa entre los días 19 y 20 y se mantuvo en estricto aislamiento, solamente ha tenido síntomas leves, no habiendo más contactos que entre sus familiares, que no han presentado síntomas y sus PCR han sido negativas en todo momento. El afectado también tiene la prueba de PCR negativa y está a la espera del alta. Vergeles recalca que no hay ningún riesgo para la población, ni lo ha habido, gracias, añade, al excelente trabajo de la sanidad extremeña y a la colaboración en todo momento de la persona infectada. El caso se considera por el SES como cerrado.

Al respecto, el Infectólogo y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Universidad de Extremadura, Agustín Muñoz Sanz, ha puntualizado en Onda Cero que no hay que asustar a los ciudadanos, que, de momento y con muchísima prudencia, no se puede decir que sea más peligrosa, y que su expansión se debe a las circunstancias de masificación humana en la India, entre otros aspectos. Sanz remarca que es incorrecto hablar de variantes, dándoles el nombre del país donde se detecta, y que si se hiciesen más análisis genómicos, saldrían miles de variantes que siempre han estado ahí, unas peores que otras. Las vacunas, concluye, parece que van respondiendo bien ante las variantes.