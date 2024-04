La Junta aprueba una inversión de 17 millones de euros adicionales en salud, agricultura, conciliación, cultura y deportes

El Presupuesto General de Extremadura (PGEx) de 2024 contará con 17 millones de euros más fruto de la liquidación de 2022 y entregas a cuenta, del sistema de financiación autonómica, que se destinarán sobre todo a mejoras en el ámbito sanitario y agrícola, con 6 millones de euros cada una, conciliación, cultura y deportes.



Así lo ha anunciado la presidenta de la Junta, María Guardiola, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, en el que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha dado cuenta del inicio del expediente de incorporación de estos nuevos créditos a las cuentas de este año, que finalmente ascenderá a 8.144 millones de euros.



Según ha detallado, en materia sanitaria, las partidas se destinarán a cuatro unidades de soporte vital básica en Alcántara y Castañar de Ibor, en la provincia de Cáceres, y Fregenal de la Sierra y Valencia del Mombuey, en la de Badajoz, con lo se corregirá la supresión que llevó a cabo el anterior gobierno en algunas comarcas y que además ayudará a la fijación de la población rural.



También se destinarán a retener profesionales sanitarios especializados, que cobrarán el cien por ciento de las pagas extraordinarias, la primera de ellas la de diciembre de 2024, con el objetivo, según Guardiola, de retener y atraer "y no poner piedras en el camino".



La jefa del Ejecutivo también ha anunciado nuevas inversiones en los hospitales de Navalmoral de la Mata y Coria, donde se instalarán sendas resonancias magnéticas, que actualmente no forma parte de su cartera de servicio, que bajará la lista de espera en los hospitales de referencia y se quiere que se aliciente para radiólogos.



Otra de la inversiones anunciadas son la renovación cuatro salas digitales de radiodiagnóstico convencional en los hospitales de Don Benito-Villanueva y Llerena-Zafra, y en este último se invertirá además en el nuevo hospital de día de Oncohematología.



Otra de las partidas irá destinada a dotar de desfibriladores a las farmacias rurales, accesibles las 24 horas en el exterior de estas, y a un nuevo quirófano en el hospital de Plasencia.



En materia de agricultura, se destinan seis millones de euros en ayudas directas a los agricultores de viñedo, como ya anunció en el último Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo, para corregir la decisión del gobierno central, que los dejó fuera.



Guardiola también ha destacado que la conciliación también será una de las materias beneficiadas con esta incorporación de dinero, y se destinarán 2 millones de euros, para poner en marcha la gratuidad del cuidado para los menores de 2 a 3 años en guardería, un sector que es "nicho de empleo femenino" y "maltratado en los últimos años".



También se destinarán 3 millones de euros a Cultura y Deportes, con actuaciones en la ermita de San Jorge, en Cáceres, en la muralla de Medellín, el yacimiento de Los Castillejos, en Fuente de Cantos, en la Iglesia de San Pedro, en Almendral, la muralla de Alcántara y claustro de la catedral de Badajoz.



Asimismo, se destinarán 200.000 euros al consorcio que gestionará la candidatura de Cáceres a capitalidad cultura europea en 2031, y a nuevas propuestas culturales y en premios a las artes escénicas, uy en deportes, a la mejora en instalaciones en municipios.



Una vez iniciado el expediente de incorporación de los 17 millones de euros, la mayoría de las actuaciones no deberán pasar por el Consejo de Gobierno.