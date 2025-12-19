Investigan a un hombre por abandonar cachorros de su perra en una bolsa en la basura en Aldeanueva de la Vera

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Jarandilla de la Vera (Cáceres) han investigado a un hombre por un supuesto delito de abandono animal ocurrido en la localidad cacereña de Aldeanueva de la Vera.

Los hechos tuvieron lugar tras recibirse un aviso en la Central Operativa de Servicios (062) de la Comandancia de Cáceres, alertando de la posible presencia de animales abandonados en el interior de un contenedor de basura.

Al personarse en el lugar, los agentes localizaron en el interior del contenedor una bolsa de plástico cerrada, de la que procedían gemidos de animales. Al extraer la bolsa y abrirla, comprobaron que en su interior se encontraban seis cachorros de perro recién nacidos, con los ojos aún cerrados, pudiendo comprobar que todos se encontraban con vida.

Mientras los agentes se encontraban en el lugar con los animales, se aproximó una perra que presentaba evidencias de haber parido recientemente, mostrando un comportamiento insistente por acceder a los cachorros. Una vez depositados en el suelo, la perra los olfateó y se tumbó para permitir su amamantamiento, confirmándose que se trataba de la madre.

Tras dar resultado negativo la lectura del microchip de la perra, los agentes iniciaron gestiones para esclarecer los hechos y localizar al responsable del abandono.

Las investigaciones permitieron identificar al propietario de la perra, un vecino de la misma localidad, quien reconoció que los cachorros habían sido paridos por su animal y que, al no saber qué hacer con ellos, los introdujo en una bolsa de plástico y los arrojó al contenedor de basura, explica la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante estos hechos, la Guardia Civil ha procedido a investigar penalmente al hombre como supuesto autor de un delito de abandono animal, instruyendo las correspondientes diligencias, que han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata (Cáceres).