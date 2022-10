11-10-2022

Noticias Mediodía Extremadura

Salvatierra de Barros, y sus vecinos no quieren un Macrovertedero de residuos peligrosos en su término municipal. El ayuntamiento ya avisa que hará lo posible para que no sea una realidad y la Junta, respetando todas las opiniones, dice que no puede prevaricar y que debe aplicar el proceso legal que se contempla cada vez que se anuncia un proyecto en la región y que si no se ajusta, no se hará