Fundación Caja Extremadura expone en Madrid doce obras de su certamen de artes visuales por su décimo aniversario

La Fundación Caja Extremadura ha inaugurado este jueves, 4 de abril, en el Ateneo de Madrid, la exposición 'Singular es Plural' con motivo del décimo aniversario del Premio Internacional de Artes Visuales Obra Abierta, que podrá visitarse hasta el próximo 28 de abril.

La muestra, comisariada por Francisco Carpio, recorre las diez ediciones de este certamen que, aunque nació hace 45 años como premio de pintura, celebra ahora su décimo aniversario consolidado como uno de los más prestigiosos en el ámbito nacional e internacional y la apertura a las nuevas corrientes artísticas.

Así lo ha explicado la presidenta de la Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga, que ha querido resaltar, durante la inauguración, que "cada una de estas ediciones ha sido testigo de obras que rompen fronteras, exploran nuevos lenguajes visuales y desafían nuestras percepciones, generando espacios de reflexión y diálogo sobre los temas más relevantes de nuestra sociedad".

A lo largo de estas diez ediciones, el Premio Internacional de Artes Visuales Obra Abierta ha recibido más de 7.000 candidaturas de artistas de los cinco continentes, detalla la fundación en una nota de prensa.

La exposición, ha detallado Carpio, ofrece "un amplio espectro de medios y discursos conceptuales y formales" y busca demostrar "que lo singular deviene también plural" como propuesta expositiva que "no se estructura en torno a un único hilo conductor, sino que por el contrario incide en las múltiples opciones que abarca la creación más contemporánea".

Para ello, en el diseño de la Sala Anselma del Ateneo de Madrid, se ha trabajado en el objetivo de "crear un espacio relativamente independiente para cada una de las obras", tal y como ha explicado Ángel Borrego, arquitecto diseñador del espacio, que "con paredes blancas y rincones oscuros, el verde de las pantallas completa un paisaje que evoca a Extremadura".

NUEVA CONVOCATORIA EN OCTUBRE

Durante la inauguración, la presidenta de la Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga, anunció que la convocatoria para la XI Edición del Premio Internacional de Artes Visuales Obra Abierta se abrirá en octubre de 2025.

Este certamen, la iniciativa cultural más longeva de la Fundación, sigue fiel a su propósito original, que es impulsar las Bellas Artes y estimular la creatividad artística en todas sus formas.

Con más de cuatro décadas de historia, Obra Abierta se ha consolidado como un "referente en el ámbito artístico", promoviendo el talento y ofreciendo una plataforma de proyección para creadores de todo el mundo.

DOCE MIRADAS. DOCE VOCES

Los autores y obras seleccionadas para la muestra son Simon Contra - "Apartado 9471", 2011; Kepa Garraza Álvarez - "Acción de asalto al arte nº 12, Nueva York", 2012; Sergio Belinchón - "Adiós amigo, adiós", 2011; Luis Jaime Martínez Del Río - "Elor", 2016; Gil Gijón - "Jesús, Gabriel, Visitación y Ramona en Valdepeñas", 2014; Gabriela Bettini - "Repoussoir (tríptico)", 2017; Irma Álvarez-Laviada - "S.T. (Lo necesario y lo posible)", 2017.

También MP&MP Rosado (Manuel P. Rosado y Miguel P. Rosado) - "SillaA#23", 2002; Miquel García - "Lists of books burned in Germany in 1933", 2018; Cristina Mejías - "Temps vécu", 2014; Maider López - "Mimicking the birds mimicking the waves", 2021; y Blanca Gracia Gallego - "Oblatio", 2014.