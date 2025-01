2024 ha sido el mejor año en la historia del Turismo en Extremadura

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado este pasado 2024 el mejor año en materia turística de su historia y de cara a 2025 busca seguir atrayendo al turista internacional, que genera un impacto más "significativo" que el nacional.

Así, el pasado año 2024, Extremadura registró más de 4 millones de pernoctaciones, un 8,67 por ciento más que en 2023, de las que más de 629.000 eran de turistas internacionales, un 12 por ciento más que el año anterior.

En cuanto a los viajeros, la comunidad superó por primera vez los 2 millones, un 10 por ciento más que en 2023. Del total de viajeros, más de 367.000 euros eran internacionales, un 18 por ciento más que el año anterior, cuando se registró un incremento del 16 por ciento.

"Extremadura tiene apenas 1.050.000 habitantes, el turismo le aporta 2 millones de personas al año al territorio, son aproximadamente 6.000 personas diarias, es un pueblo como Castuera, como Arroyo de la Luz, es un pueblo más, habitantes que vienen a gastar y a disfrutar de lo que nosotros proponemos, son aproximadamente entre 900.000 y 1 millón de euros diarios los que el turismo aporta a nuestra región", ha señalado la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga.

Bazaga, que ha estado acompañada por el director general de Turismo, Jesús Viñuales, ha ofrecido estos datos en el transcurso de un desayuno informativo en Mérida en el que ha hecho balance turístico del 2024 y ha compartido las líneas de trabajo para este 2025.

Entre ellas, se encuentra la intención de poner el foco en el viajero internacional, teniendo en cuenta que su rentabilidad representa un beneficio estratégico para la región, ya que genera hasta 2,5 veces más ingresos por visitante que el nacional, con un mayor impacto económico local y menor dependencia de la estacionalidad.

Así, entre los mercados y acciones en las que se fijará Extremadura a lo largo de este año 2025, destacan Japón, ya que asistirá a la Feria de Osaka; Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031; el proyecto 'Extremestiza', que promueve lazos culturales y turísticos entre la comunidad e Hispanoamérica, o Extremadura y Portugal como "un destino, dos países".

SECTOR "MUY SENSIBLE"

La consejera extremeña ha indicado que el turístico es un sector "muy sensible" a multitud de factores que pueden variar el resultado de un ejercicio o un periodo. Así, y sobre 2024, Bazaga se ha referido a la "situación de partida favorable" al no haberse registrado incendios forestales de relevancia y ser un año de lluvias.

A esto ha unido las políticas que la Junta desarrolla en materia fiscal, por ejemplo, y que favorece que las familias tengan un "poquito más de dinero" para destinar a "vivir mejor", a viajar, a tener experiencias o a disfrutar de la cultura, ha dicho.

También ha puesto en valor los trabajos para desestacionalizar el turismo en Extremadura y que esta actividad no se centre solo en verano o fines de semana, además de informar de que, de media, las pernoctaciones de los turistas se acercan a las 2 por persona.

CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y LA OFERTA

Victoria Bazaga, del mismo modo, ha señalado el crecimiento del empleo en este sector, del que viven casi 29.000 personas, y de su oferta en Extremadura, poniendo aproximadamente 18 millones de camas en el mercado, aunque la región continúe con el hándicap de las infraestructuras de transporte.

"No es fácil vender turismo en el mercado sin aeropuertos, sin trenes rápidos, sin líneas de autobuses que puedan hacerse turísticas y tengan horarios turísticos. No es fácil, pero no es imposible. Lo estamos consiguiendo", ha subrayado.

En este sentido, ha expuesto que, frente a ello, Extremadura vende "caminar, conducir y montar en bicicleta", tres medios de transporte con los que el turista disfruta de la comunidad, así como la sostenibilidad. "La sociedad quiere ser feliz, la sociedad quiere tranquilidad y la sociedad quiere cuidar el medio ambiente. Y encuentra que Extremadura es ese eje, ese territorio en el que podemos trabajar esa sostenibilidad", ha apuntado.

De este modo, la consejera extremeña ha señalado que la región es un destino no masificado y que cuida de los que viven en el destino, favoreciendo que no pierdan calidad de vida, sino que ellos puedan seguir formando parte y disfrutando de su territorio.

Además, Victoria Bazaga ha recalcado que el millón de habitantes de Extremadura es un mercado "nada despreciable", por lo que ha avanzado que también se trabajará para que los extremeños sientan interés en conocer su región y que tengan "orgullo de pertenencia" y sepan contar lo que hay en ella.

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE

Para Victoria Bazaga, Extremadura es un "capricho de la naturaleza", con una "historia única", que se puede vincular a la cultura y a los recientes hallazgos como los rostros del Turuñuelo, en el término municipal de Guareña (Badajoz).

En este sentido, ha recordado que estos rostros se han expuesto en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y que del 18 de febrero al 20 de abril la región volverá a estar presente en la Sala de Novedades de este museo con la muestra 'Extremadura, una historia grabada en piedra' para exponer los recientes hallazgos arqueológicos.

También ha tenido Bazaga palabras para los eventos deportivos que ha albergado Extremadura en 2024, para el "turismo de pantalla" vinculado a las series o al cine, destacando, por ejemplo, 'Juego de tronos', el turismo religioso en torno a la ermita de Chandavila o el gastronómico, en el que las Hospederías extremeñas pueden ser un "referente".

"Nosotros nos hemos propuesto, y habéis visto el cambio de imagen que hemos hecho, las inversiones que estamos haciendo en ellas, integrarlas en esta propuesta de turismo. No pueden ser una isla que es deficitaria", ha indicado, además de apostar por la integración de las Hospederías dentro de la oferta regional.

"El interés de la Junta de Extremadura es que este turismo nuestro sea ético, por encima de todo; épico, porque vamos a utilizar esa épica de la que hemos hablado, y estético, porque si hay algo que ahora gusta en el mundo es lo bonito y lo seguro", ha asegurado Bazaga.

PORTUGAL TIENE UNA "VITAL IMPORTANCIA" PARA EXTREMADURA

Por su parte, el director general de Turismo, Jesús Viñuales, ha puesto en valor la "vital importancia" del mercado portugués para Extremadura y el papel relevante que juega Badajoz, que cuenta con dos fiestas de Interés Turístico Internacional, sus Carnavales y la Semana Santa.

Así, ha destacado que Portugal trabaja muy bien con el mercado brasileño y, en este caso, la Junta se marca como objetivo que ese turista internacional no se quede en Elvas y vuelva a Lisboa sino que pase a Extremadura y conozca Badajoz, Mérida o Cáceres.

También ha recordado el diseño de un plan para el mercado ibérico denominado 'Un destino, dos países, que se ha presentado en Fitur y que se hará lo propio en la feria portuguesa BTL, junto con presentaciones a prensa especializada, entre otras acciones.