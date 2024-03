Extremadura no aplicará el índice de precios de alquileres aprobado por el Gobierno ni declarará zonas tensionadas

La Junta de Extremadura no va a declarar zonas tensionadas en materia de vivienda en la región, porque las competencias en materia de vivienda pertenecen a las comunidades autónomas, y considera intervencionista el índice de precios de alquileres aprobado por el Gobierno.

Con esta posición clara se ha pronunciado este jueves en la Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, en un encuentro en el que también ha participado la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua.

El titular extremeño en esta materia ha recalcado que en Extremadura no se van a declarar zonas tensionadas, insistiendo en que la política de vivienda del actual Ejecutivo extremeño no es el del Gobierno central, con el que no está para nada de acuerdo.

Las soluciones no pasan por intervenir el mercado y topar los precios, como pretende imponer el Gobierno de España, sino por equilibrar oferta y demanda.

Entre la batería de acciones concretas propuestas en Extremadura destacan ofrecer facilidades para el acceso a la vivienda a los jóvenes, con medidas como la concesión de un aval de hasta el 15% del total de la vivienda para jóvenes de hasta 35 años, así como un fondo de garantía que permita avalar la fianza para el alquiler a los jóvenes que cumplan unos requisitos establecidos.

Asimismo, el Gobierno presidido por María Guardiola ha presupuestado este año 32 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda y alquileres asequibles, y ha incrementado un 50% las ayudas destinadas a la autopromoción de vivienda y más del 40% las relativas a la accesibilidad.

El incremento de la deducción del 30% en el IRPF por concepto de alquiler de vivienda habitual para jóvenes menores de 35 años, familias monoparentales, familias numerosas y personas con alguna discapacidad es otra medida puesta en marcha en Extremadura para facilitar el acceso a la vivienda.

Por último, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda también ha mostrado su conformidad con los criterios de reparto y distribución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y ha recordado que Extremadura está cumpliendo con los objetivos.

Por ello, ante el esfuerzo desarrollado por la Junta de Extremadura para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la rehabilitación energética de sus viviendas, el Ejecutivo regional reclama que haya continuidad en este tipo de actuaciones para mantener ese interés y responder con las medidas oportunas a la demanda ciudadana.