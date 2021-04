Este miércoles está prevista la llegada de las primeras tres mil dosis de esta formula monovacuna

Mañana está previsto que lleguen a Extremadura las primeras 3.000 dosis de la nueva vacuna de Janssen que presenta como principal novedad que se trata de la primera que es monodosis, por lo que no habrá que esperar a otra inyección. En Onda Cero, el Infectólogo y profesor titular de Patología Infecciosa de la Universidad de Extremadura, Agustín Muñoz Sanz, señala que, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha demostrado que inmuniza en el 72 por ciento de los vacunados, pero tiene una respuesta en las defensas tan eficaz y prolongada como las demás. En cuanto a las tan traídas y llevadas reacciones adversas, Sanz dice que se estudian 4 casos sospechosos de coágulos, pero llama a la tranquilidad ya que, primero, no hay producto que no tenga efectos adversos, y, segundo, lo vital es seguir vacunando. En principio, está previsto que se usen en el tramo de edad de 70 a 79 años, pero Extremadura pretende llevar a cabo otra estrategia en la que se pueden administrar estas dosis a grupos concretos sin que exista tope de edad como a los trabajadores de menos de 55 años que falten de los grupos esenciales y a los grandes dependientes que no pueden moverse de su domicilio y que no hayan recibido aún la primera dosis. En este sentido, Sanz considera que es absolutamente irracional que en Europa y en algunas comunidades autónomas no se unifiquen los tramos. También cree que una vez que se ha metido el miedo con alguna vacuna, es dificilísimo contrarrestarlo y que es fruto de intereses de todo tipo menos científicos, por lo que insta a vacunarse.