Triunfo en sub23 y podio absoluto para Juan Luis Pérez en la prueba UCI C1, “Shimano Supercup Massi Baza”

Pérez solamente ha sido superado por el medallista olímpico, mundial y europeo, David Valero, vencedor absoluto que con un tiempo 1:21’57 se alzaba con un claro triunfo. La segunda posición fue para otro biker profesional español, David Campos, quien llegaba prácticamente a 3 minutos de Valero mientras que Pérez firmaba ese tercer puesto del podio, a sólo 32 segundos de Campos.

Para el granadino este triunfo en sub 23 pero sobre todo “estar en el podio con dos corredores de la talla internacional de Valero y Campos y además en casa, ha sido increíble. La verdad es que me he encontrado bastante bien, incluso yendo a más a medida que transcurrían los kilómetros pero era complicado estar más arriba al tratarse de una prueba puntuable a nivel mundial donde este tipo de corredores no suelen regalar nada. Este podio me va a venir muy bien para las próximas citas que tenemos en las próximas semanas”, comentaba un eufórico Juan Luis, nada más bajarse del podio.

Y es que el último corredor en incorporarse al Ecopilas, también esta demostrando su calidad en la modalidad de btt maratón, donde es el líder de la Copa de España XCM Sub23 con dos victorias sobre tres posibles, Jamón Bike y Maratón Templario, y un tercer puesto logrado en La Capitana. El próximo sábado viajará con el equipo a la cuarta cita de la Copa, el GP Sierras Matarraña, en tierras aragonesas.