Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Mérida-Toledo (1-2)
Liga Nacional Juvenil
Hispanolusa-Zafra (4-0)
Badajoz-San Roque (6-1)
Ciudad de Plasencia-La Cruz Villanovense (3-3)
Fuente de Cantos-Extremadura (0-2)
Moralo-Diocesano (0-2)
Don Benito-Coria (0-2)
Villafranca-Vedruna Cáceres (1-1)
Cacereño-Gévora (2-0)
Puebla de la Calzada-Flecha Negra (1-2)
Primera RFEF Femenino
Tenerife Santa Cruz-SportExtremadura (1-1)
Cacereño-Atlético de Madrid B (2-0)
Tercera RFEF Femenino
Féminas Don Benito-Badajoz (6-1)
SportExtremadura B-Castuera (6-2)
San Miguel Plasencia-Villanovense (1-3)
San Bartolomé-Jerez (1-3)
Templaria-Extremadura Femenino (0-11)
Zafra-Cacereño Atlético B (0-6)
Primera RFEF Masculina
Extremadura-Real Unión (2-2)
Arenas Club-Mérida (0-4)
Coria-Athletic B (2-1)
Pontevedra-Cacereño (1-0)
Segunda RFEF Masculina
Badajoz-Sanluqueño (1-0)
Don Benito-Atlético Central (4-2)
Tercera RFEF Masculina
Jerez-Quintana (1-0)
Llerenense-Puebla de la Calzada (2-1)
Villafranca-Gévora (2-1)
Pueblonuevo-UP Plasencia (3-4)
Cabeza del Buey-Zafra (2-1)
Montijo-Santa Amalia (0-0)
Moralo-Castuera (2-1)
Azuaga-Jaraiz (3-2)
Guadiana-Villanovense (0-2)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia-Moraleja (1-1)
Chinato-Malpartida (1-3)
Talayuela-Cabezuela (1-0)
Diocesano-Arroyo (4-1)
Montehermoso-Nuevo Cáceres (5-1)
Aceituna-Torreorgaz (0-0)
Amanecer-El Batán (0-1)
Grupo 2
La Garrovilla-Valdelacalzada (0-0)
Obandina-Talavera (0-4)
Villar del Rey-Valverdeño (2-4)
Lobón-Trujillanos (3-2)
Badajoz B-San Jorge (2-0)
Sanvicenteño-Hernando de Soto (3-0)
Alburquerque-Valdebótoa (3-1)
Grupo 3
Sport Villanovense-Campanario (2-0)
San Bartolomé-Miajadas (0-2)
Zarceño-Metelinense (1-3)
Trujillo-Hernán Cortés (1-1)
Almoharín-Guareña (0-4)
Monterrubio-Talarrubias (5-1)
Peleño-Gimnástico Don Benito (1-3)
Grupo 4
Mérida Promesas-Oliva (6-2)
La Estrella-Aceuchal (4-1)
Fuente de Cantos-San Serván (3-0)
Calamonte-Bienvenida (1-0)
Ribereña-Don Álvaro (3-1)
Solana-Torremejía (1-3)
Santa Marta-Gran Maestre (0-3)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Montehermoso B-Norte de Extremadura (1-0)
Nuevo Plasencia-Cañaveral (10-0)
Hervás-Cuacos de Yuste (0-3)
Navaconcejo-Galisteo (4-2)
San Miguel Plasencia-Jerte (0-3)
Piornal-Ciudad de Plasencia B (2-1)
Torrejoncillo-Losareño (3-2)
Grupo 2
Siruela-Valdivia (0-1)
Valdehornillo-Fuenlabrada (1-2)
Malpartida-Ilipense Zalamea (1-4)
Herrera-Casas de Don Pedro (10-0)
Athletic Valle-La Haba (3-0)
Orellana-Entrerríos (3-1)
Palazuelo-Puebla de Alcocer (3-2)
Grupo 3
Olivenza UD-La Albuera (2-1)
Corazón de Jesús-Real Bitcoin (1-5)
Valencia de Alcántara-Cheles (0-0)
Villanueva del Fresno-Alconchel (2-0)
San Roque-Puerta Palmas (4-0)
Juventud UVA-Hispanolusa (0-7)
Grupo 4
Valdefuentes-Amanecer B (5-2)
Madroñera-Saludeño (1-1)
Cacereño Veracruz-Brocense (0-5)
Casar de Cáceres-Peña el Valle (1-7)
Santa Quiteria-Barbaño (6-3)
Estudiantes Nazaret-La Roca (0-6)
Grupo 5
Monesterio-Berlanga (1-1)
Solana B-Alange (4-0)
Campillo-Vadesa (4-0)
Jerez B-Fregenal (0-2)
Segureña-Emerita Augusta (4-4)
Usagre-Belenense (0-3)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Albacete-Rena (8-1)
El Álamo-Grupo López Bolaños (2-6)
Tercera División (Grupo extremeño)
Madroñera-Jarandilla (1-7)
Almendralejo-Casar de Cáceres (5-3)
Navalmoral-Arroyo (3-6)
Albroksa-Talayuela (7-3)
Colegio San José-Granja (6-4)
Torrecillas-Salvatierra (6-7)
Jerez-Cáceres Malpartida (3-2)
Villanueva del Fresno-Burguillos (2-2)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres-OSES Construcción (69-76)
Liga Femenina 2
Las Rozas-Hierros Díaz Extremadura (59-53)
Segunda FEB Masculina
Valladolid-IREN BCBadajoz (106-59)
Jaén-Cáceres Patrimonio (84-82)
Tercera FEB Masculina
Baloncesto Badajoz-Dos Hermanas (61-78)
San Antonio Cáceres-Coria (71-65)
Sagrado Corazón Cáceres-CBA Spain (66-81)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
Metlen Cáceres-Voleibol Arroyo (3-0)
Super Liga Masculina 2
Zaragoza-CVA Extremadura (3-0)