DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación victorias de Mérida y Coria, empate del Extremadura y derrota del Cacereño; en Primera femenina victoria del Cacereño y empate del Sportextremadura; en Segunda Federación victorias de Badajoz y Don Benito; en Tercera victorias de Azuaga, Villanovense, Jerez, Llerenense, Moralo Plasencia y Cabeza del Buey. En baloncesto, derrotas tanto de Miralvalle como del Al-Qazeres en femenino y de Badajoz y Cáceres en masculino

Redacción