DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación victorias de Mérida y Coria, empate del Extremadura y derrota del Cacereño; en Primera femenina victoria del Cacereño y empate del Sportextremadura; en Segunda Federación victorias de Badajoz y Don Benito; en Tercera victorias de Azuaga, Villanovense, Jerez, Llerenense, Moralo Plasencia y Cabeza del Buey. En baloncesto, derrotas tanto de Miralvalle como del Al-Qazeres en femenino y de Badajoz y Cáceres en masculino

Redacción

Extremadura |

Balón de fútbol
Balón de fútbol | Onda Cero Salamanca

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Mérida-Toledo (1-2)

Liga Nacional Juvenil

Hispanolusa-Zafra (4-0)

Badajoz-San Roque (6-1)

Ciudad de Plasencia-La Cruz Villanovense (3-3)

Fuente de Cantos-Extremadura (0-2)

Moralo-Diocesano (0-2)

Don Benito-Coria (0-2)

Villafranca-Vedruna Cáceres (1-1)

Cacereño-Gévora (2-0)

Puebla de la Calzada-Flecha Negra (1-2)

Primera RFEF Femenino

Tenerife Santa Cruz-SportExtremadura (1-1)

Cacereño-Atlético de Madrid B (2-0)

Tercera RFEF Femenino

Féminas Don Benito-Badajoz (6-1)

SportExtremadura B-Castuera (6-2)

San Miguel Plasencia-Villanovense (1-3)

San Bartolomé-Jerez (1-3)

Templaria-Extremadura Femenino (0-11)

Zafra-Cacereño Atlético B (0-6)

Primera RFEF Masculina

Extremadura-Real Unión (2-2)

Arenas Club-Mérida (0-4)

Coria-Athletic B (2-1)

Pontevedra-Cacereño (1-0)

Segunda RFEF Masculina

Badajoz-Sanluqueño (1-0)

Don Benito-Atlético Central (4-2)

Tercera RFEF Masculina

Jerez-Quintana (1-0)

Llerenense-Puebla de la Calzada (2-1)

Villafranca-Gévora (2-1)

Pueblonuevo-UP Plasencia (3-4)

Cabeza del Buey-Zafra (2-1)

Montijo-Santa Amalia (0-0)

Moralo-Castuera (2-1)

Azuaga-Jaraiz (3-2)

Guadiana-Villanovense (0-2)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia-Moraleja (1-1)

Chinato-Malpartida (1-3)

Talayuela-Cabezuela (1-0)

Diocesano-Arroyo (4-1)

Montehermoso-Nuevo Cáceres (5-1)

Aceituna-Torreorgaz (0-0)

Amanecer-El Batán (0-1)

Grupo 2

La Garrovilla-Valdelacalzada (0-0)

Obandina-Talavera (0-4)

Villar del Rey-Valverdeño (2-4)

Lobón-Trujillanos (3-2)

Badajoz B-San Jorge (2-0)

Sanvicenteño-Hernando de Soto (3-0)

Alburquerque-Valdebótoa (3-1)

Grupo 3

Sport Villanovense-Campanario (2-0)

San Bartolomé-Miajadas (0-2)

Zarceño-Metelinense (1-3)

Trujillo-Hernán Cortés (1-1)

Almoharín-Guareña (0-4)

Monterrubio-Talarrubias (5-1)

Peleño-Gimnástico Don Benito (1-3)

Grupo 4

Mérida Promesas-Oliva (6-2)

La Estrella-Aceuchal (4-1)

Fuente de Cantos-San Serván (3-0)

Calamonte-Bienvenida (1-0)

Ribereña-Don Álvaro (3-1)

Solana-Torremejía (1-3)

Santa Marta-Gran Maestre (0-3)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Montehermoso B-Norte de Extremadura (1-0)

Nuevo Plasencia-Cañaveral (10-0)

Hervás-Cuacos de Yuste (0-3)

Navaconcejo-Galisteo (4-2)

San Miguel Plasencia-Jerte (0-3)

Piornal-Ciudad de Plasencia B (2-1)

Torrejoncillo-Losareño (3-2)

Grupo 2

Siruela-Valdivia (0-1)

Valdehornillo-Fuenlabrada (1-2)

Malpartida-Ilipense Zalamea (1-4)

Herrera-Casas de Don Pedro (10-0)

Athletic Valle-La Haba (3-0)

Orellana-Entrerríos (3-1)

Palazuelo-Puebla de Alcocer (3-2)

Grupo 3

Olivenza UD-La Albuera (2-1)

Corazón de Jesús-Real Bitcoin (1-5)

Valencia de Alcántara-Cheles (0-0)

Villanueva del Fresno-Alconchel (2-0)

San Roque-Puerta Palmas (4-0)

Juventud UVA-Hispanolusa (0-7)

Grupo 4

Valdefuentes-Amanecer B (5-2)

Madroñera-Saludeño (1-1)

Cacereño Veracruz-Brocense (0-5)

Casar de Cáceres-Peña el Valle (1-7)

Santa Quiteria-Barbaño (6-3)

Estudiantes Nazaret-La Roca (0-6)

Grupo 5

Monesterio-Berlanga (1-1)

Solana B-Alange (4-0)

Campillo-Vadesa (4-0)

Jerez B-Fregenal (0-2)

Segureña-Emerita Augusta (4-4)

Usagre-Belenense (0-3)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Albacete-Rena (8-1)

El Álamo-Grupo López Bolaños (2-6)

Tercera División (Grupo extremeño)

Madroñera-Jarandilla (1-7)

Almendralejo-Casar de Cáceres (5-3)

Navalmoral-Arroyo (3-6)

Albroksa-Talayuela (7-3)

Colegio San José-Granja (6-4)

Torrecillas-Salvatierra (6-7)

Jerez-Cáceres Malpartida (3-2)

Villanueva del Fresno-Burguillos (2-2)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres-OSES Construcción (69-76)

Liga Femenina 2

Las Rozas-Hierros Díaz Extremadura (59-53)

Segunda FEB Masculina

Valladolid-IREN BCBadajoz (106-59)

Jaén-Cáceres Patrimonio (84-82)

Tercera FEB Masculina

Baloncesto Badajoz-Dos Hermanas (61-78)

San Antonio Cáceres-Coria (71-65)

Sagrado Corazón Cáceres-CBA Spain (66-81)

VOLEYBOL

Primera División Femenina

Metlen Cáceres-Voleibol Arroyo (3-0)

Super Liga Masculina 2

Zaragoza-CVA Extremadura (3-0)

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