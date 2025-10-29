El Extremadura se "merienda" en el Francisco de las Heras a las Palmas y se paga otra Ronda de la Copa del Rey

La UD Las Palmas cayó eliminada este martes en la Copa del Rey 2025-26 al perder por 3-1 ante el CD Extremadura, equipo de Segunda Federación, en partido disputado en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo.

El entrenador del equipo amarillo, Luis García, hizo debutar a tres jugadores, el guardameta José Antonio Caro, el defensa central Carlos Navarro y el centrocampista Adam Arvelo, y alineó a otros futbolistas con menos protagonismo en LaLiga Hypermotion, quienes no dieron la talla ante un rival de inferior categoría.

El encuentro comenzó con un temprano contratiempo en la salida de balón que aprovechó el equipo extremeño para adelantarse en el marcador en el minuto 15 por mediación de Marco Manchón.

Las Palmas trató de responder con varios disparos, protagonizados por Pejiño, Iñaki González y Carlos Navarro, aunque sin sorprender al guardameta Cristian Rodríguez.

No hubo más novedad en el marcador en la primera mitad y, nada más iniciarse la segunda resultó lesionado Iñaki González, quien fue relevado por Manu Fuster.

En escaso margen de tiempo, del posible empate en un cabezazo del panameño Edward Cedeño, que repelió el poste, se pasó al 2-0 con un penalti convertido por Imanol Barace.

El tanto de Valentín Pezzolesi, a la salida de un córner, generó emoción para el tramo final del partido, ya con el delantero serbio Milos Lukovic en el campo, acompañando en el ataque a Jaime Mata, pero el Extremadura puso la guinda a su gran noche con un tanto de Frodo, culminando un contraataque.

- Ficha técnica:

3. CD Extremadura: Cristian Rodríguez, Samu Hurtado, Cano, Tala, Cordero, Barace, Luis Nicolás (Miguel Núñez, min. 70), Zarfino (Frodo, min. 62), Ussama Arhoun (Robe Moreno, min. 80), Manchón (Diego, min. 80) y Maikel (Callejón, min. 62).

1. UD Las Palmas: Caro, Valentín Pezzolesi, Juanma Herzog, Carlos Navarro (Alex Suárez, min. 80), Cristian Gutiérrez; Cedeño, Iñaki González (Manu Fuster, min. 51); Adam Arvelo (Arturo Rodríguez, min. 67), Pejiño (Lukovic, min. 80), Viti Rozada (Loiodice, min. 67); y Jaime Mata.

Goles: 1-0, min. 14: Manchón. 2-0, min. 61: Barace, de penalti. 2-1, min. 77: Valentín Pezzolesi. 3-1, min. 90+1: Frodo.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Comité de Andalucía). Mostró tarjetas amarillas a los jugadores locales Manchón, Zarfino y Cristian Rodríguez, así como a los visitantes Álex Suárez y Cristian Gutiérrez.

Incidencias: encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, disputado este martes a partido único en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz) ante 4.156 espectadores.