Crecen en un 5,4% las demandas de disoluciones matrimoniales en el segundo trimestre de 2023

En el segundo trimestre de 2023 el número total de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios en los Juzgado extremeños ha crecido un 5,4 por ciento y han pasado de 496 a 523 en el mismo periodo interanual, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En el periodo analizado, las demandas de separaciones no consensuadas, que fueron 7, presentaron la mayor disminución, un 41,7 por ciento menos, respecto a los meses de abril, mayo y junio de 2022. Las separaciones consensuadas, 22, disminuyeron, por su parte, un 3,4 por ciento.

En cambio, los divorcios no consensuados, que sumaron 197, se incrementaron un 10,7 por ciento; y los divorcios de mutuo acuerdo, que en total fueron 297, disminuyeron un 5,3 por ciento. En el segundo trimestre del 2023 no se produjo ninguna nulidad, en el mismo periodo del año anterior hubo tan sólo una.

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas como no consensuadas, mostraron interanuales. Las demandas consensuadas, que fueron 141, aumentaron un 11,9% respecto a las que se registraron en el segundo trimestre de 2022 y las no consensuadas, en total 147, se incrementaron en un 24,6 por ciento.

Las modificaciones de medidas consensuadas, 83, aumentaron un 9,2 % mientras que las no consensuadas, que sumaron 217, se incrementaron en un 11,9 por ciento.