El consejero de Sanidad pide un autoconfinamiento para evitar medidas extremas.

El consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles pasaba por los micrófonos de Onda Cero, en el programa Por fin no es Lunes, con Jaime Cantizano. Aquí el titular de las políticas sanitarias de la Junta, volvía a no descartar medidas más extremas para el control de la evolución de la pandemia, como el confinamiento domiciliario, aunque este no es deseable y pedía un autoconfinamiento a los ciudadanos para evitar esos extremos. Por otro lado, Extremadura ha administrado más de 18.800 dosis en residencias y ha vacunado ya a 8.600 sanitarios. Así las residencias completaban prácticamente la primovacunación, a falta de una veintena de ellas que, por tener algún caso, han tenido que esperar. Se refería también el consejero al proceso de vacunación, asegurando que el rechazo en Extremadura ha sido mínimo, en torno al 1%, reiterando que la forma de medir el porcentaje de vacunación por dosis recibidas y ranking de comunidades, quizás no es el más adecuado y volvía a apelar al principio de prudencia.