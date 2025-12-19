El Centro de Difusión de Datos de las elecciones autonómicas, preparado para la jornada electoral del 21 de diciembre

La consejera de Hacienda y Administración Pública y portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha presentado este viernes el Centro de Difusión de Datos (CDD) con motivo de la celebración de las elecciones a la Asamblea de Extremadura, que tendrán lugar el próximo domingo 21 de diciembre de 2025.

Durante la comparecencia previa ante los medios de comunicación, Elena Manzano ha dado a conocer las instalaciones y el dispositivo técnico y humano diseñado para garantizar una información electoral rigurosa, segura y en tiempo real a lo largo de toda la jornada.

El Centro de Difusión de Datos está ubicado en la Escuela de Administración Pública de Mérida y ha sido acondicionado específicamente para acoger a los medios de comunicación acreditados y al personal de la Administración regional encargado de la recogida, tratamiento y difusión de los datos electorales.

La consejera portavoz ha destacado que el objetivo principal del dispositivo es facilitar el trabajo informativo de los medios, ofreciendo datos fiables desde la constitución de las mesas electorales, los avances de participación y el escrutinio provisional de los resultados, con todas las garantías técnicas y organizativas.

Desde el CDD se producirá una señal institucional de imagen y sonido, que será distribuida a los medios de comunicación para su emisión directa. Esta señal también estará disponible en directo vía streaming y bajo demanda a través de los portales institucionales de la Junta de Extremadura.

A lo largo de la jornada electoral están previstas varias comparecencias informativas: tras la constitución de las mesas (10:00 horas), los avances de participación sobre las 14:30 y 18:30 horas y, finalmente, la comparecencia con los resultados provisionales una vez finalizado el escrutinio.

Elena Manzano ha subrayado que el sistema de transmisión de datos combina el uso de dispositivos móviles (tabletas) distribuidos por toda la región y la transmisión telefónica al Centro de Recepción de Información, lo que permite agilizar el proceso y reforzar la fiabilidad de los datos.

Asimismo, ha recordado que la ciudadanía podrá seguir la jornada electoral y consultar los resultados en tiempo real a través del portal web y la aplicación móvil de resultados electorales 21D, que ya está disponible para poder ser descargada, diseñados con criterios de accesibilidad y actualización permanente.

Finalmente, la consejera portavoz ha agradecido el trabajo de todos los profesionales implicados en la organización del proceso electoral y ha apelado al normal desarrollo de una jornada democrática clave para Extremadura.