El Ayuntamiento de Cáceres hace un llamamiento a la ciudadanía para que cumpla las recomendaciones de la campaña de vacunación que se inicia el lunes

El portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante la campaña de vacunación masiva que se iniciará el lunes en el Palacio de Congresos, “para cumplir todas las recomendaciones y evitar aglomeraciones. Es responsabilidad de todos el buen funcionamiento para que cuanto antes podamos estar vacunados”.

Desde el Ayuntamiento, ha explicado, “nos hemos reunido con la gerencia de Cáceres del SES y hemos puesto a su disposición todos los medios que nos han solicitado. La Policía Local se encargará del control del tráfico, ya que es una zona muy transitada, de ahí que pidamos que se sigan todas las recomendaciones; y el control de las colas se hará por los servicios de Protección Civil, Dya y Ara”.

La vacunación se iniciará el lunes por la tarde, y los horarios se adaptarán a la disponibilidad de las vacunas, “el objetivo es vacunar a 2.000 personas al día”, ha señalado.

En cuanto a las recomendaciones, ha detallado, “para llegar al Centro de Vacunación, pedimos que se utilicen medios de transporte alternativos al coche, entre todos debemos contribuir a la fluidez del tráfico y a la organización del proceso de vacunación”.

En la puerta de acceso al Palacio de Congresos están situadas las paradas de BUS (L2 y L3) y también están disponibles plazas para aparcamiento de bicicletas, “y si por limitaciones de movilidad u otras causas se debe utilizar el vehículo particular estarán disponibles los estacionamientos gratuitos de Los Fratres (acceso por c/ Grecia) y Nuevo Cáceres (acceso C/ Marrakech)”.

Para personas con movilidad reducida están habilitados espacios en los aparcamientos de la acera de la calle Isabel de Moctezuma, colindante con el Palacio, únicamente para que desciendan las personas que lo precisan y posteriormente se deberá dejar libre el espacio de aparcamiento, “el resto de los espacios de aparcamiento próximos al Palacio de Congresos estarán reservados para vehículos sanitarios y descarga de material y vacunas”.

Para evitar aglomeraciones y largas esperas, “se deberá acudir en el día y la hora que se le haya indicado cuando le hayan dado la cita por teléfono; la hora que aparece en la aplicación del Centro de Salud Online indicará el día, pero la hora es solo indicativa del turno de mañana o tarde. Es importante acudir a la hora y el día que se le ha indicado por teléfono, para así evitar las aglomeraciones”.

“Y estar atento a las indicaciones del personal sanitario y de emergencias y del personal de las asociaciones de voluntariado que colaboran con el SES”, ha resaltado.

En cuanto a la situación del Covid en la ciudad, ha señalado que los contagios siguen estabilizados, “y aunque es una buena noticia, no debemos confiarnos, y debemos seguir manteniendo todas las medidas sanitarias”.