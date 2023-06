Vergeles asegura que Patrimonio ha dado el visto bueno a la obra en el Hospital Provincial para el traslado de Los Pinos

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales en funciones, José María Vergeles, ha señalado que patrimonio ha dado el visto bueno a la obra en el Hospital Provincial para el traslado del Centro de Salud de Los Pinos y dice que están terminando los estudios de estructura y en cuanto los tengan concluidos tendrán una ubicación aunque "todo es provisional".

Afortunadamente, dice, en este tiempo ya les han dado el "visto bueno" por parte de la Diputación de Badajoz para que puedan acometer las obras en el antiguo hospital provincial, por lo que "prácticamente" van a hacer las obras "al mismo tiempo", puesto que cree que ya pueden comenzar a trabajar también sobre el edificio de 'El Hospital - Centro Vivo'.

No obstante y en lo que a fecha de traslado de 'Los Pinos' ha apuntillado que no hay. "Si vamos a trasladarlo porque ahí hay un problema estructural, lo que no podemos hacer es hacerlo a tontas y a locas ese traslado", ha remarcado, junto con que saben que "muy difícil porque los condicionantes son muchos", como que tienen que trasladarlo en esa zona de salud y no puede estar fuera de la misma.

Así, "tendría que ser una solución de muchísima urgencia para trasladarlo fuera de la zona de salud", y además el sitio donde se vaya a ubicar tiene que reunir una serie de condiciones estructurales y, "en este camino", ya tienen el permiso por parte de diputación y también de Patrimonio para poder comenzar a actuar en el antiguo hospital provincial, "con lo cual pues ese es el camino que llevamos recorrido".

Por último y sobre las obras en la residencia de La Granadilla, el consejero ha aseverado que el contrato está resuelto y que saldrá en los próximos días a licitación para que se vuelva a adjudicar la obra, que es "complicada" porque hay que hacer un estudio de lo que ha quedado hecho la empresa que había sido adjudicataria y lo que queda por hacer, al hilo de lo cual entiende que es un porcentaje "elevado", pero lo tenemos que revisar, además de hacer los estudios necesarios "para poder cuantificar qué es lo que se sigue necesitando ahí".