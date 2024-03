Uninde Extremadura confía en iniciar la actividad de su proyecto de universidad privada en el curso 2025-2026

Uninde Extremadura impulsa el primer proyecto de universidad privada en la región y confía en iniciar su actividad en el curso 2025-2026 con una oferta educativa compuesta por 10 títulos de grado y otros siete de máster que introducirán en la comunidad extremeña nuevas titulaciones ligadas al desarrollo de videojuegos o la ciberseguridad, el fomento de la cultura empresarial o las ciencias de la salud.

Se trata de un proyecto de universidad privada impulsado por Global Academic Network (GAN), una iniciativa de la que forman parte, entre otras instituciones, la Universidad Autónoma de Chile, las norteamericanas Carver y Blackwell University y también ITAE, la Escuela de Negocios extremeña que ha formado en 30 años a miles de directivos de Extremadura y Portugal. En total engloba a 12 instituciones situadas en siete países y que forman a más de 75.000 alumnos.

De este modo, la previsión de Uninde es iniciar la actividad en el curso 2025-2026 en Badajoz, donde se impartirá la enseñanza de forma presencial. Se hará inicialmente en dos sedes la ciudad, aunque el objetivo es construir un campus definitivo con capacidad para 2.000 alumnos en el plazo aproximado de cinco años, como ha adelantado el director de Uninde Extremadura, Antonio Rubio, quien ha explicado que este proyecto ha presentado hace casi dos años la solicitud de reconocimiento para la creación de una universidad privada en la región.

En un desayuno con los medios de comunicación en Badajoz, ha detallado que este proyecto de universidad privada pretende generar un "revulsivo" en Extremadura, una de las cuatro únicas comunidades que no tienen aún ningún centro privado que amplíe la oferta pública, mientras que hay 39 universidades privadas en el resto del país.

"Por tanto, esto se considera como una magnífica oportunidad para los estudiantes de Extremadura para que puedan tener más opciones a la hora de abordar su futuro universitario, para que efectivamente sea un argumento más para que no se vayan, y en definitiva, una oferta que lo que intenta es, no solamente retener el talento, sino también atraer el talento de otras regiones y de otros países", ha resaltado, para tildar de "interesante" de esta propuesta que se podrán iniciar los estudios universitarios en Extremadura y concluirlos, por ejemplo, en Florida o Santiago de Chile.

Como ha explicado, el campus principal estará en Badajoz, aunque "desde el primer momento" habrá una "importante" extensión universitaria en Cáceres, a tenor de lo cual ha adelantado que en próximas semanas y en el marco de los eventos previstos en abril para poner en valor el proyecto Uninde Extremadura, mantendrán encuentros con los alcaldes de Badajoz, Cáceres y Mérida con el ánimo de trasladar que es un proyecto de vocación regional, que también pretende estar "muy identificado" con las necesidades formativas de empresas y organizaciones en la comunidad.

UNINDE Y LA UEX

En su intervención, Antonio Rubio ha señalado que Uninde Extremadura presenta una oferta "absolutamente complementaria" con la que existe en la región, algo que ha sido "un enorme reto" porque saben que la institución pública extremeña tiene una oferta "muy amplia". Sin embargo, consideran que tienen la opción de hacer una formación "diferente y complementaria y muy en base a la demanda de hoy en día de los estudiantes universitarios".

Así y sobre la oferta académica de Uninde, ha detallado que amplía las miras de los estudios superiores en Extremadura con diez titulaciones de grado en torno a tres áreas de conocimiento y entre las que se encuentran el grado en Informática en la especialidad de Ciberseguridad y Analítica de Datos, en Ingeniería de Desarrollo de Videojuegos o en Emprendimiento y Negocios Digitales.

Además, se contemplan tres grados de alta demanda ligados a las Ciencias de la Salud como son los de Enfermería, Fisioterapia y Psicología. En cuanto a los másteres, incluirán especialidades como la Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos, Industria 4.0, Dirección de Empresas Agroalimentarias o Liderazgo y Dirección de Centros Educativos.

El director del proyecto de universidad privada ha explicado además que toda la oferta formativa se implantará desde el primero año de actividad con un modelo formativo que compatibilizará la formación presencial y online; mientras que sobre este periodo provisional, ha matizado que la inversión prevista para acondicionar sus instalaciones y hacer frente al presupuesto y al plan de viabilidad definido prevé una inversión de casi 5 millones de euros, que se verá "notablemente incrementado" cuando vayan a sus estructuras y campus definitivo.

Asimismo, supondrá en el quinto año del inicio de su actividad la creación de más de 150 empleos entre docentes y personal de administración y servicios cuando estén todas las titulaciones implantadas en todos sus cursos.

Preguntado por el estado actual del proyecto, ha precisado que están en un proceso burocrático que lleva dos años y entienden que "ya debe de estar en la recta final", y ha recordado que en el caso de una universidad privada quien lo aprueba es la Asamblea de Extremadura, a la vez que ha reconocido que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha emitido un informe que va a la Conferencia General de Política Universitaria que ya esperaban que fuese "desfavorable".

"Lo ha sido en otras comunidades autónomas, y sin embargo, como digo, no es vinculante, es preceptivo pero no es vinculante. La ley te dice que tiene que pasar por el Ministerio de Universidades y por la Conferencia General de Política Universitaria pero no es algo que vincule", ha incidido, para insistir en que se aprueba en la Asamblea de Extremadura.

EVENTO DE PRESENTACIÓN EN ABRIL

Por otro lado, Antonio Rubio ha avanzado que Uninde está trabajando en su puesta en marcha en Extremadura de forma paralela a la tramitación del proyecto y que, para dar un impulso a esta iniciativa educativa, se va a desarrollar un gran evento internacional los días 9 y 10 de abril en Badajoz.

Se trata la actividad 'Reimaginemos el Futuro', que se lleva a cabo en colaboración con GAN y va a reunir durante dos días las experiencias de una docena de líderes de empresas, representantes de la universidad y expertos en disciplinas como la inteligencia artificial, para reflexionar sobre los retos de futuro para el mundo académico y el de la empresa, ha explicado.

En ese foro participarán nombres de reconocimiento internacional en sus campos como Mateo Valero, experto en supercomputación y director del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación; la escritora y conferenciante Pilar Jericó, profesora del Instituto de Empresa y también directora regional de la Women Hispanic Executive Association en Washington, DC; y la experta en datos e inteligencia Artificial Tetiana Klymchuk.

Se espera la participación de más de 300 personas en las dos jornadas trabajo que se van a desarrollar en Badajoz, una centrada más en ámbito académico y otra en el empresarial, ha concluido.