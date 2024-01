Ricardo Cabezas tacha de “fracaso razonable” los resultados de la EDUSI

Tras el balance realizado en la mañana de este pasado miércoles de los fondos europeos Edusi por el alcalde Badajoz y su equipo de gobierno, Ricardo Cabezas, portavoz del Grupo Municipal Socialista, comunica en una nota de prensa que “la EDUSI podía haber tenido una ejecución brillante y no la ha tenido por las dudas y cambios de proyectos del equipo de gobierno del PP, unos desaciertos que han ralentizado la ejecución de las inversiones, pues 18 millones en siete años no requiere un esfuerzo titánico. Lo bueno es que sin esta inversión de Europa el Ayuntamiento de Badajoz no hubiera acometido muchas de estas actuaciones. Y rechazo cualquier acusación sobre el albergue social de Padre Tacoronte, ¿cuándo le han importado a Gragera las reclamaciones de los colectivos sociales de la ciudad? Podía haber distribuido el dinero a muchas otras necesidades que tiene la ciudad”.

Los socialistas se quejan de que siguen sin tener datos oficiales del DUSI, que dicen que "los han pedido", pero no se terminan de creer los aportados por Gragera que se mueve -dicen- "entre la mentira y la manipulación".

Polémica con el edificio social de Padre Tacoronte

Como ya adelantamos en Onda Cero, en el pasado mes de abril de 2022 se anunció que iba a elaborarse un proyecto destinado a familias vulnerables, construido en la avenida Padre Tacoronte.

Aquí link: https://www.ondacero.es/emisoras/extremadura/badajoz/noticias/nuevo-edificio-padre-tacoronte-acogera-centro-destinado-familias-situacion-vulnerabilidad_20220422626293a44edc230001cf347f.html

El alcalde Gragera mencionó que en las líneas de actuación planteadas con los fondos Edusi, este proyecto no pudo realizarse por "boicot" del grupo político en la oposición.

Ricardo Cabezas rechaza las acusaciones de Gragera sobre el centro previsto en Padre Tacoronte y le contesta que “¿cuándo le han importado a él lo que reclamen colectivos vecinales?”

"Lo mejor de la Estrategia DUSI ha sido que el Ayuntamiento de Badajoz ha tenido que realizar inversiones pendientes desde hace mucho en la ciudad y que no hubiera realizado de tener que pagarlas al 100%, prefiriendo engordar los ahorros municipales en los bancos, como han venido haciendo desde hace años el equipo del PP, condenando a la ciudad a una baja apuesta por la modernidad", refleja la nota del PSOE municipal.

Los socialistas tachan los resultados dados por el alcalde como “fracaso razonable, pues la EDUSI ha contado durante siete años con todos los medios para ejecutar este plan (medios técnicos y humanos, privados y públicos) y ha tenido vía libre el equipo de gobierno para hacer y deshacer proyectos con una oposición leal del PSOE que no ha cuestionado ninguna de las propuestas, ante la gran necesidad que tenía y tiene la ciudad de puesta al día".

Pero en el PSOE ponen en cuarentena los datos ofrecidos ayer por el alcalde hasta que no tengan todas las certificaciones de las 73 actuaciones realizadas. Solicitud de información cursada en su momento, pues el grupo socialista convocó una comisión extraordinaria al respecto donde el equipo del PP se negó compartir cualquier dato con el PSOE y resto de partidos. No se creen los 2,5 millones de euros que ha perdido Badajoz y avanzan que finalmente será más del doble. Es más, en el grupo socialista acusan al alcalde de mentir en el porcentaje dado por la ejecución de algunos de los proyectos y la certificación de estos, en algunos casos certificaciones que abusan del acopio de materiales.