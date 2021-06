Ricardo Cabezas llamará a Ignacio Gragera para pedirle que "recapacite" respecto a la Alcaldía de Badajoz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha avanzado que va a llamar al alcalde en funciones y portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, para que "recapacite" respecto a la Alcaldía de la capital pacense después de que hace dos años tuvieran "ya el pacto de gobierno y a última hora" le dejara "tirado" y pactara con el 'popular' Francisco Javier Fragoso.

También ha avanzado que llamará al coordinador regional de Ciudadanos en Extremadura, David Salazar, para tratar sobre este asunto.

"Voy a llamar al señor Gragera y a ver qué me dice", ha expuesto Cabezas, que lanza al alcalde en funciones "un mensaje de que recapacite", al tiempo que ha señalado que hasta ahora lo ha hecho "solo públicamente", pero que "ahora" lo hará "de manera privada" aunque admite que "es complicado que entre en razones" dado que "tiene el bastón de mando".

"Lo llamaré y llamaré también a su portavoz regional, a David Salazar, que es el presidente del partido o secretario general, no sé cómo funcionan estos de Ciudadanos, si todavía tienen partido, no sé, pero que lo llamaré", ha continuado, para matizar que con la única que ha hablado ha sido con la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, quien "entiende" que "es necesario el cambio en el ayuntamiento", mientras que respecto al no adscrito, Alejandro Vélez, ha dicho que "esa llamada va a ser más complicada", y que en cualquier caso a Gragera sí que le va a llamar.

En declaraciones a los medios preguntado por este asunto, el portavoz socialista ha defendido que cree que "es muy necesario el cambio" y que en este caso Ciudadanos, Unidas Podemos y el concejal no adscrito "respeten lo que dictaron las urnas hace dos años, que querían un cambio de verdad".

Sobre si vería más fácil un gobierno con Cs o con Unidas Podemos, ha considerado que "es más fácil" un gobierno que dé estabilidad a la institución y que dicha estabilidad "pasa por cuantos más concejales se sumen al Partido Socialista pues mejor", ante lo cual ha recordado que los socialistas aportan 12 ediles "y a partir de ahí viene la suma y la estabilidad".

De igual modo, y respecto a si apoyaría a otro alcalde que no fuera él mismo, se ha preguntado por qué la mayoría "tiene que renunciar a lo que consiguió con trabajo, con dedicación, con esfuerzo" y "por qué hay que darle la Alcaldía a alguien que no ha trabajado, a alguien que llegó como un paracaidista, a alguien que apareció del cielo y, siguiendo con las apariciones divinas, se le apareció la Virgen y está ahora mismo en una situación que no se la merece y no le corresponde".

"Hay que dar ese mensaje también a la sociedad, las cosas se consiguen con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, qué imagen estamos dando a nuestras nuevas generaciones a estos estudiantes que están ahora mismo de exámenes, 'no no hijo no estudies que te vamos a aprobar', no puede ser", ha remarcado Cabezas, que lanza a Gragera el mencionado "mensaje de que recapite", después de que hace dos años, pasadas las elecciones municipales, estuviese "negociando a dos bandas".

Según ha espetado, hace dos años en lugar de estar el portavoz de Cs negociando con el PSOE y cuando se acabase la negociación con la segunda fuerza política, que era el Partido Popular, Gragera "estuvo negociando a dos bandas", sobre lo cual ha sostenido "qué responsabilidad" y "qué seriedad es esa".

También se ha referido a las declaraciones de Vélez, que este pasado miércoles ha expuesto que "todo está en el aire", y ha insistido en que la ciudad "no se merece este tira y afloja" y que ni Badajoz ni el ayuntamiento "se merecen que ahora las minorías sean las que manden" y "estén poniendo encima de la mesa todas aquellas peticiones" aunque desconoce cuáles son y subraya que "algún día se sabrá" el "pacto" que hizo Fragoso con Vélez que "nadie lo sabe".

Así lo ha señalado, a preguntas de los periodistas, en declaraciones a los medios con motivo de su visita a Cuartón Cortijo, donde ha reiterado que ha lanzado un "mensaje" a los cuatro concejales de Ciudadanos, a la de Unidas Podemos, Erika Cadenas, y al no adscrito, Alejandro Vélez, los seis ediles que no forman parte del PP, desde donde "evidentemente", ha expuesto, "nadie se va a abstener para que gobierne el PSOE" pese a que, según reitera, "hay que quedar claro que el que ganó las elecciones fue el Partido Socialista hace dos años con 25.722 votos".

Y es que, para Cabezas, "lo que tienen que hacer esos seis concejales es ser responsables, ser honestos, ser serios y evitar el mercadeo que estamos viendo otra vez" y que ya se vio hace dos años "cómo se subastaron y se repartieron el ayuntamiento": "ahora volvemos otra vez a otro mercadeo, a otra subasta, y a ver cómo nos repartimos y a ver quién estira más el chicle".

Al respecto, ha incidido en que la ciudad y la institución "no" se lo "merecen" y que son muchas cosas las que se necesita poner en marcha a nivel interno, como el Reglamento de Participación Ciudadana, la administración electrónica, la Relación de Puestos de Trabajo, la transparencia, que "no se han hecho en estos dos años de gobierno del tripartito" y teme que "no lo van a hacer como sigan otra vez gobernando los mismos".

De cara al "exterior", ha insistido en la falta de mantenimiento, la situación de los barrios que no tienen sedes vecinales, o que hay grandes proyectos empresariales "que están llegando ya y que van a venir más de la mano de otras administraciones", todas gobernadas por el Partido Socialista y ante lo cual ha sumado que "por supuesto que sería todo muchísimo más fácil" si los socialistas estuviesen en la alcaldía; como también ha sumado el caso de la Plataforma Logística y agilizar la tramitación de licencias de obras o el del Club Deportivo Badajoz.

Sobre este último, ha criticado que en otros ayuntamientos cuando llega un empresario "se le pone un trabajador o un funcionario al lado para que le facilite y le ayude todo lo que necesite" pero que en Badajoz "no" y "la prueba más evidente de cómo se le ponen palos en las ruedas a la gente que quiere invertir" el presidente del Badajoz, Joaquín Parra, ante lo cual ha apuntillado que en dos años el Ayuntamiento de Badajoz "no ha dado ni un solo céntimo de euro al club deportivo" y Parra "lo ha costeado todo de su bolsillo".

"Por eso creo que es muy necesario el cambio y que en este caso Ciudadanos, Podemos y el concejal no adscrito respeten lo que dictaron las urnas hace dos años, que querían un cambio de verdad", ha concluido Cabezas.