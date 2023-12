Ricardo Cabezas califica la partida presupuestaria autonómica para Badajoz como "un mojón"

El representante socialista ha indicado en todo momento la falta de acuerdo entre el mismo partido político que gobierna la región y la ciudad y de cómo en esos presupuestos la partida mayor parece que va a ir más para la ciudad de Cáceres que para Badajoz.

Cabezas ha señalado al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que no puede “estar satisfecho” con lo acordado sobre todo por la ausencia de partidas económicas hacia el nuevo tramo de Ronda Sur, el centro de Salud ‘Los Pinos’ o el Museo del Carnaval y no ha tenido escrúpulos en calificar estos presupuestos de la Junta de Extremadura para Badajoz en 2024 como "indefendibles, insuficiente, lleno de mentiras y trampas y es para estar insatisfecho", terminando con "un auténtico mojón de presupuesto".

En alrededor de 20 minutos de comparecencia, Ricardo Cabezas ha cargado en todo momento contra Gragera y el gobierno de la Junta de Extremadura. Ha señalado que “es una vergüenza” que se haya dedicado 0 euros a la Ronda Sur o para cerrar las heridas que dejó la Riada de 1997. Destaca también el hecho de que tampoco se haya destinado nada a la Alcazaba árabe ni para las plantas invasoras del río.

"Es que no hay nada previsto para la Alcazaba en la anualidad del 2024 ni en el siguiente. Sin embargo, hay 17.3360.000 euros en inversión plurianual para el museo de Madruelo de Cáceres. Ni un euro para las plantas invasoras del Guadiana. El señor Gragera ya no se acuerda de cuando reclamaba a la Junta de Extremadura a que interviniese en el nenúfar mexicano. Ahora ya no hay responsabilidad", ha recalcado Cabezas.

Todas esas reivindicaciones que ha citado el representante del PSOE municipal, ha informado que van a pedir al Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura que presenten cinco enmiendas de la que cuatro sí tienen cuantificadas con un valor de 50.450.000 euros que irían repartidos de la siguiente manera: 37,4 millones para el segundo tramo de la Ronda Sur; 12 millones para transformar la zona pendiente de la Riada del 97; recuperación de las ermitas de la Alcazaba por valor de 950 mil euros y 100 mil para el Carnaval de Badajoz. "Menos del 25% del actual presupuesto", según apostilló Ricardo Cabezas.