El que fuera Jefe de prensa del Alcalde de Badajoz denuncia en un comunicado las acusaciones que se han vertido sobre él

El que fuera Jefe de prensa del Alcalde, Ignacio Gragera, ha denunciado en un comunicado las acusaciones que se han vertido sobre él y ha vuelto a reactivar la cuenta de Twitter de Laura Carrasco, "Hace unos días reactivé mi perfil privado de Twitter (@LauraCa06568938) por dos motivos: por un lado, para reivindicar mi derecho a la libertad de expresión, y por otro, para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones sobre las acusaciones que se han vertido contra mí." "Os invito a revisar la cuenta de Twitter y juzgar por vosotros mismos si el perfil privado de Laura Carrasco era una cuenta troll que atacaba a media ciudad, y si yo, al gestionar este perfil desde mi teléfono privado, he llevado a cabo 'prácticas fascistas' o si se me puede vincular con algún delito."

Reivindica el derecho a la libertad de expresión. "Lo único que he hecho estos últimos meses en ese perfil de Twitter ha sido opinar desde mi teléfono privado, expresándome libremente en mis ratos libres. Opinar no es atacar. Criticar no es insultar. Interactuar en una red social bajo un pseudónimo no es ilegal." Su error, dice, "nunca debí escudarme tras un nombre que no fuera el mío para emitir opiniones en Twitter siendo responsable de prensa del ayuntamiento", ha manifestado.

Es completamente falso que utilizara el móvil corporativo, "ya que el único móvil que he usado este tiempo es privado, que yo compré y cuyas facturas pago mensualmente." "El único teléfono corporativo que tuve mientras trabajaba en el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento era un dispositivo fijo, tal como se indica en la página web municipal (https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/gabinete-de-prensa)."

Asegura además que sus publicaciones no formaban parte de ninguna estrategia ni respondían a ningún plan encubierto. "En realidad, lo único que he hecho desde el perfil de Laura Carrasco es opinar de las cosas que pasan en mi día a día como cualquier otra persona: comunicación política (mi trabajo), y el Casco Antiguo (mi barrio)."