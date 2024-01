Puntos de recogida de cubos y bolsas compostables en la campaña de implementación del contenedor marrón

La campaña de implementación del nuevo contenedor marrón, fracción orgánica de residuos municipales (FORM), comenzó el día de ayer su campaña así como de los puntos de recogida de cubos y bolsas compostables para particulares, bares, hoteles y restaurantes.

El objetivo fundamental, según indican desde el ayuntamiento de Badajoz es “fomentar la recogida selectiva de las cinco fracciones haciendo especial hincapié en la fracción orgánica dando cumplimiento a la normativa y el compromiso con el reciclaje en la ciudad de Badajoz”. De esta manera lo anunció el concejal delegado de Limpieza Viaria, Rubén Galea: "Se van a distribuir por las calles de Badajoz 561 contenedores marrones para fracción orgánica, aparte de mejorar los puntos que ya existen de recogida de otro tipo de residuos con 70 contenedores azules más y 70 contenedores amarillos también nuevos. Aparte se va a repartir para todos los domicilios cubos de 10 litros y de 40 litros para bares, restaurantes y hoteles. Además, se repartirán, de manera gratuita, bolsas compostables para los domicilios y los locales de hostelería".

Los residuos que se podrán depositar en este contenedor serán desperdicios que proceden de alimentos y otros elementos de cocina y comercio de hostelería como restos de pan, pieles de frutas, verduras, espinas de pescado, caparazones y conchas de marisco, cáscaras de huevo o frutos secos, posos de café e infusiones, servilletas y papel de cocina usados manchados de grasas y aceite, tapones de corcho y serrín, palitos de helado o palillos chinos de madera, pequeños restos vegetales de jardinería como flores y hojas, y plásticos compostables.

No se podrá depositar aceite de cocina o motor, medicamentos y otros restos no orgánicos que no tengan un sistema específico de recogida como productos de higiene íntima, desechos cosméticos, colillas o pelos, látex, juguetes, objetos de cerámica y otro tipo de envases plásticos.

Para poder recoger el cubo aireado y las bolsas compostables será necesario presentar el DNI, o cualquier documento donde aparezca la dirección de residencia en Badajoz y pedanías. Para las viviendas en alquiler tendrá que ser el titular de la vivienda quien deberá presentar el contrato de alquiler o factura donde aparezca la dirección de la vivienda.

Los cubos y bolsas compostables de 10 litros para viviendas particulares y de 40 litros para bares, hoteles y restaurantes se podrán recoger de forma gratuita en el Punto Limpio del Polígono Industrial El Nevero los martes y sábados de 10:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. y domingos y festivos de 10:30 h. A 14:00 h. También se podrán recoger en las instalaciones centrales de FC (C/ Nevero Cinco 56), de lunes a viernes de 8:00h. a 15:00 h. Oficina de Atención al Ciudadano (Avda. Juan Carlos I 19). De lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. y en la Oficina del Servicio de Limpieza (C/ Canela 11). De lunes a viernes de 8:00 h. a 14:30 h.

A partir del 10 de enero comenzará el reparto de cubos y bolsas compostables en el Sector 1 del plan de implementación que será en la margen derecha del Guadiana y en las pedanías.