Ya puede visitarse Ecuextre 2024

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha reafirmado que Extremadura necesita "avanzar y desarrollarse" y que "siempre" lo dicen de forma reiterada, pero que no se puede dejar "atrás" nuestra esencia, tradiciones o señas de identidad y que, por ello, desde el gobierno autonómico hacen "una apuesta firme" por los sectores del toro y el caballo que son una "referencia" para la tierra y que defenderán "allí donde haga falta".

"De hecho", ha agregado, en ese momento está en Madrid el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta para tratar "precisamente" temas de sanidad animal y defender los intereses de los ganaderos extremeños, incluidos los del toro de lidia; ante lo que ha expuesto que vienen reclamando "desde el primer día" que el programa nacional de tuberculosis bovina "tiene que flexibilizarse" porque, después de 40 años de aplicación, ni los ganaderos ni el gobierno que representa piensan que "es el camino correcto".

Ante ello, tienen el deber de ayudar a que esas explotaciones sean "rentables", y que "en ningún caso" las administraciones públicas sean "el problema, sino parte de la solución de ese problema".

Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración de la XV Feria del Caballo y el Toro 'Ecuextre', que se celebra hasta el domingo 9 en la Institución Ferial de Badajoz, y en la que Mercedes Morán ha aseverado que no hay duda de que ambos son animales "emblemáticos" para Extremadura, y que desde el gobierno de la Junta los defenderán porque saben de su importancia, y apoyan a la ganadería y "por supuesto" a esas otras actividades relacionadas como es el caso de la tauromaquia.

"Algo que ha quedado patente hace unos días", ha destacado, con la vuelta de los toros a la Feria de Cáceres después de cinco años con la plaza cerrada, y "como demuestra este gobierno cada vez que tiene la oportunidad poniendo en valor al toro de lidia", en relación a lo cual ha querido hacer una mención especial a la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, que "asegura la supervivencia de este arte que es parte de nuestra esencia", y al maestro Luis Reina.

Durante su intervención, la consejera ha destacado el plan estratégico del sector equino para potenciar áreas de desarrollo en diversos ámbitos como el económico, el social y el ambiental, y que están "convencidos" del papel que tienen estos sectores en la fijación de la población en el mundo rural, como también se ha referido a su influencia en la economía rural al implicar a muchísimos agentes, desde los agricultores que siembran cereales, industrias de alimentación animal, transportistas, ganaderos o jinetes.

Al mismo tiempo, ha expuesto que Extremadura presenta un entorno "inigualable" para la cría del toro y el caballo y que en este último lo refleja la importancia de las 19.000 explotaciones con las que cuenta la región, la tercera después de Andalucía y Castilla y León y que todo esto supone que, en la comunidad extremeña, hay 42.000 équidos censados y algunos de sus animales, además, llegan a otras comunidades o países como Portugal, Bélgica, Francia u Holanda.

Finalmente, ha incidido en que el Ejecutivo regional apoyará al sector del caballo y al del toro porque son "fundamentales", como también lo es el sector primario para la economía regional y el desarrollo de la región, y en que "por eso" está "constantemente" en el centro de sus políticas y los agricultores y ganaderos y todos los profesionales del mundo agrario cuentan con la "mano tendida" del gobierno regional.

ECUEXTRE, MARCA EXTREMADURA

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha expuesto que hay mensajes que "no por ser repetidos pierden fuerza y sentido" y que Extremadura es tierra de toros, de ganado, de caballos, de ganaderos y de toreros, y que forma parte de su cultura y tradición y, "como herederos de ella", son los responsables de mantenerla "sin tener que justificarnos".

Para Gragera, Ecuextre es "marca Extremadura, como lo son el toro y el caballo" y están "muy orgullosos" de que en estos cuatro días Badajoz se convierta en epicentro del sector, tras lo que ha destacado algunas de las actividades previstas para esta edición, como la exposición y exhibición denominada 'Cría caballar de las Fuerzas Armadas', una muestra que homenajea a los toreros extremeños que han tomado la alternativa desde 1965 o el Premio Ibérico Ecuextre se le otorga a Javier Ezquerra Calvo, director del Hospital Clínico Veterinario de Cáceres.

Al mismo tiempo, ha sostenido del toro que, como animal, es una "joya genética única en el mundo y que preserva la fauna y la flora de la dehesa, nuestro verdadero pulmón", y ha defendido que hay que estar con los ganaderos que sufren ahora las consecuencias, tras las circunstancias que vivieron en pandemia que "tanto" perjudicaron a la gente del campo, a la vez que ha abogado por dar a conocer su importancia, su contribución al medio ambiente y a la dinamización del mundo rural.

Asimismo y sobre el toro ha apostado por el futuro y por estar con los novilleros que "cada vez tienen menos oportunidades en las plazas". "No podemos doblegarnos ante las imposiciones de los que, bajo intereses políticos, niegan la cultura y la tradición y hasta el beneficio económico y los puestos de trabajo que el sector taurino y equino generan, porque se habla mucho de pluralidad y de libertad, pero dependiendo de para qué", ha recalcado, porque "se puede no compartir, pero no se puede estar en contra y prohibir por una cuestión meramente ideológica".

LA FORTALEZA DEL MUNDO RURAL

También ha tomado la palabra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien ha dado la enhorabuena al ayuntamiento por esta iniciativa nacida hace 15 años y que pone en valor un binomio como el formado por el toro y el caballo que traslada la fortaleza del mundo rural.

Sobre el caballo, ha dicho que está "íntimamente ligado" a Extremadura y que muchas de las razas pura sangre española están en la misma, y en relación al toro ha considerado que, en un mundo "donde la polarización nos traslada permanentemente controversia", desde la diputación pacense hacen "cada día una defensa cerrada de lo que representa este mundo" y "además de forma callada", tras lo que ha abogado por la "despolitización" de la "fiesta nacional".

"La mejor defensa", ha explicado, es trabajar como lo hace la Escuela de Tauromaquia, al hilo de lo cual ha agradecido el trabajo de Luis Reina y Luis Reinoso y que, año tras año y a lo largo de 27, la han consolidado como un referente y que Miguel Ángel Perera o Javier Solís son "ejemplos" de lo que significa la calidad, el trabajo, la abnegación de los maestros y también el "compromiso" de la institución provincial.

Y es que en este tema de la tauromaquia, para Gallardo, "hay que decir alto y claro prohibido prohibir, pero de la misma forma también prohibido apropiarse", de modo tal que si se prohíben ambos "es de todos" y "cuando algo es de todos acaba siendo más fuerte, más respetado y, sobre todo, genera mayor implicación", ya sea económica como tienen el toro y el caballo, y especialmente la tauromaquia que implica, además del toro en la plaza, un impulso previo desde el nacimiento del animal y en lo que representa la economía ligada a la dehesa y las ganaderías.

La inauguración de Ecuextre ha contado con la presencia la concejala de Ifeba, Sol Giralt; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero; o el teniente coronel jefe del Centro de Cría Caballar de Écija, Eduardo Gortazar Arias, y, entre sus actividades, cabe destacar los diferentes concursos y campeonatos hípicos o distintos reconocimientos, entre ellos a la labor de Julián López 'El Juli' por su proclamación como ganador del LII Campeonato de España de Faena y Doma de Campo.