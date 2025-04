Badajoz amanece "de manera tranquila" y con todos los servicios "ya restablecidos", según el alcalde

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha aseverado que la ciudad ha amanecido "de manera tranquila" y con todos los servicios ya restablecidos tras el apagón eléctrico que ha tenido lugar este lunes en todo el país, ante lo que ha destacado que a nivel municipal "está todo en marcha" y "falta única y exclusivamente solo", porque iban a hacerlo a lo largo de la mañana de este martes, algo que ve "secundario pero también importante" como es revisar los relojes de las fuentes ornamentales.

Sin embargo, en el resto de los servicios municipales, Alumbrado, Transporte público, el ayuntamiento y todos los servicios a disposición de los ciudadanos "funcionan con normalidad desde primera hora de la mañana", después de que esta pasada noche se consiguiesen recuperar las comunicaciones, "ya bien entrada la noche ya casi de madrugada", ante lo que ha precisado que, una vez que se recuperó el suministro eléctrico, "lo que fallaron temporalmente fueron las comunicaciones" pero sobre las 23,30 o 00,00 "ya parece que la situación empezó a normalizarse".

Entre los servicios municipales, el alcalde ha destacado que Limpieza Viaria "también ha tenido que superar algunos retos", a tenor de lo cual ha recordado que parte de la flota de vehículos municipales es eléctrica y que han tenido que poner también recursos "extraordinarios" para poder garantizar que todos los servicios de recogida, limpieza e inspección pudieran estar "perfectamente operativos" a primera hora de este martes.

También y "sobre todo" durante la noche de este lunes, dado que la recogida de los residuos se produce en su gran mayoría en horario de noche, y el hecho de no poder recargar algunos vehículos les ha supuesto "alguna dificultad", aunque "con generadores y con ayuda de resto de servicios se ha conseguido que no haya ningún tipo de incidente en la recogida esta noche".

Sobre el caso concreto de los autobuses y la flota eléctrica, Gragera ha explicado que cuentan con una serie de estaciones que tienen "un respaldo limitado" y que, "en todo caso", esta pasada noche se prepararon los medios necesarios para que no hubiera "ningún tipo de incidente" durante los autobuses nocturnos, y especialmente en aquellos que empiezan su jornada a primera hora de la mañana.

Así, agradece y felicita que todo el servicio de transporte público urbano de viajeros haya funcionado "con total normalidad desde primera hora de la mañana" y que no haya afectado a ningún usuario o viajero en su desplazamiento hacia el trabajo o hacia su lugar de destino.

De esta manera se ha pronunciado el regidor de la capital pacense a preguntas de los periodistas por la situación de la ciudad y cómo se ha vivido el apagón en la misma, ante lo que ha explicado que lo que le trasladan desde el Centro de Coordinación Operativa (Cecopi) es que "la red es estable", que "en principio está todo controlado" y que "no hay ningún tipo de temor ni de inestabilidad que nos pueda volver a una situación de cortes".

"La noche ha sido tranquila dentro de las circunstancias, gracias a la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero especialmente y yo como responsable último de la Policía Local y del Servicio de Bomberos del ayuntamiento quiero agradecerles la implicación que han tenido desde el primer minuto", ha continuado, para recordar que, desde las 12,30 o 13,00 horas, empezaron a incorporarse de manera voluntaria los efectivos o se activó el sistema de respuesta de bomberos para poder tener más efectivos disponibles.

Las primeras horas, reconoce, "fueron muy complicadas" y "supusieron un reto organizativo", porque tuvieron que atender la regulación semafórica de la ciudad "que se había caído" y también unos 20 atrapamientos en ascensores en los que tuvieron que intervenir los bomberos para sacar a los afectados. No obstante y a medida que la gente fue "consciente" de la situación y se terminaron de realizar los desplazamientos como consecuencia de la salida del colegio o de la vuelta al trabajo, sobre las 16,00 horas la situación estaba "más tranquila".

Durante la tarde no se produjeron incidentes reseñables, salvo cuatro "pequeñas" colisiones por alcance pero sin heridos y debido al tráfico que había en las calles, según el alcalde, que agradece la labor de los servicios de emergencias y también de la Agrupación Local de Protección Civil, Cruz Roja o los servicios implicados, "que fueron muchos" y han estado trabajando durante la tarde del lunes y la mañana de este martes para poder restablecer "esa normalidad" como Informática y Comunicaciones del ayuntamiento, Vías y Obras, Parques y Jardines, Alumbrado o Parque Móvil.

Igualmente, ha expuesto que la tarde de este lunes "ha sido ejemplar en todos los aspectos" y también la noche y ha considerado que sin la colaboración y la paciencia de los ciudadanos no podían haber llegado al día de este martes "con un balance de situación tan positivo", a la par que ha confiado en que no se vuelva a repetir, y que pronto se pueda saber el origen y la causa de este apagón y poner, si se puede, los medios que permitan que no vuelva a suceder.

En el caso del suministro eléctrico, Ignacio Gragera ha puntualizado que, "en principio", está restablecido al 100 por cien y no tienen información que les indique que haya problemas en ningún sitio, así como que volvió por zonas y se iniciaron por las infraestructuras críticas, como todo lo relacionado con alumbrado público o regulación semafórica, tras lo que se fueron conectando las diferentes zonas de la ciudad.

"A última hora de la noche", con excepción de alguna pedanía como Alcazaba donde se recuperó el suministro eléctrico en torno a las 4,00 de la madrugada, el resto de los poblados fueron también recuperando todo el fluido eléctrico a lo largo de la noche o la madrugada.

Finalmente, ha recordado que en Extremadura está activado el nivel 3 de Protección Civil y que, hasta que no haya una notificación de desactivación del mismo, en la ciudad se mantienen con el Plan de Emergencias Municipal (Pemuba) "activos, ya en posición de prealerta" y a nivel cero actualmente, a la espera del Cecopi y a su disposición, siguiendo o atendiendo las indicaciones en caso de que existan y respecto a lo cual "hasta la fecha" no se han producido requerimientos.

"Entiendo que, si todo va bien, ese nivel de alerta irá bajando, se irá revisando, y por tanto podremos ir recuperando la normalidad también a nivel del Plan de Emergencias Municipal", ha concluido el regidor, que ha agregado que, hasta la fecha, el análisis que han hecho de la situación en instalaciones municipales arroja que "en principio" no se ha detectado ningún tipo de daño.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en La Granadilla en las I Olimpiadas hispanolusas de centros de personas mayores en la ciudad.