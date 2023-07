El PSOE local de Badajoz reclama al PP un mayor cuidado del parque de San Roque, del que critica su "dejadez"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha reclamado al equipo de gobierno del PP un mayor cuidado del parque de San Roque, cuyas zonas ajardinadas tienen "mucha" hierba a la vez que hay "calvas" en el césped.

Un parque en el que no funciona ninguna de las dos fuentes para beber o a los juegos de gimnasia les faltan piezas, según el PSOE, que ha expuesto que se cambia de mandato en el consistorio, pero el equipo del PP no modifica sus hábitos, mientras el mantenimiento de la ciudad "sigue siendo una asignatura más que pendiente".

Así, el concejal socialista Alejandro Mendoza Rojas ha visitado el parque de San Roque, donde ha observado cómo "la dejadez se percibe por todos lados". "Una dejadez y una falta de mantenimiento acusada" que, sin embargo, "contrasta con el negacionismo y la falta de autocrítica" del alcalde, Ignacio Gragera, para el que "todo está bien".

Alejandro Mendoza ha advertido a este respecto que el parque de San Roque, situado entre las calles Mondego, Juan Labrado y el pabellón Nuria Cabanillas, "necesita de más atención", y ha detallado que la fuente no da agua pese a estar en verano, hay alcorques sin árboles, los aparatos de gimnasia están dañados o les faltan piezas y que el cuidado del parque es "deficiente", por lo que pide "una verdadera puesta al día".

Por otra parte, ha lamentado que la zona de auditorio de este parque, donde se podían ofrecer actuaciones culturales a la gente de la barriada, siete años después de hacerse y de invertir más de 700.000 todavía no haya entrado en uso. "Estas cosas son las que no se pueden permitir", ha destacado, junto con que no solo la fuente del parque no da agua, sino que la de unas pistas cercanas, a unos 50 metros de la anterior, también está rota, según indica el Grupo Socialista en nota de prensa.

Así, ni los niños ni los deportistas pueden beber agua de la ciudad, algo "incomprensible" en verano y con las altas temperaturas que se están registrando según Mendoza, para quien "lo peor de toda esta dejadez municipal es que es abusiva" y "no son carencias de los últimos días", sino "el resultado de meses de desafección, de aversión a hacer las cosas bien, una falta de personal encargado y de interés que resulta del todo injustificable".

"El mérito no será que ahora mande llamar a los jardineros el concejal del área y se corrija, el éxito consistirá en que el buen estado se mantenga en el tiempo. La regularidad en el mantenimiento es la gran asignatura pendiente de nuestra ciudad", ha reivindicado Mendoza, que espera una "reacción" del PP y que intente "corregir estas deficiencias" sin "necesidad" de recordarles cuál es su trabajo.