El PSOE local de Badajoz critica que siguen los cortes de árboles en La Paz

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que siguen los cortes de árboles en la barriada de La Paz, cuyos vecinos quieren "muy mayoritariamente" que no se corten dichas especies y, "tras décadas de olvido", aceras nuevas.

Los socialistas han señalado en nota de prensa que el lunes y martes siguieron cortando árboles en la barriada de La Paz, uno de esos días de nuevo en la plaza República de México y el otro en la plaza República de Guatemala. "En la primera de ellas, donde se inició la voz de alarma, ya no queda ningún árbol en dicha plaza", ha indicado el PSOE pacense, que añade que "los cuatro que había se han troceado y la plaza ha quedado 'pelada'".

Al mismo tiempo, han reconocido que desconocen a qué se refiere el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, cuando dice que los socialistas quieren "sorber y soplar" a la vez. "El ladrón piensa que todos son de su condición. Nadie en el PSOE ha pedido nunca que se corten árboles", ha señalado el Grupo Socialista, que ha recordado que apoyó el Plan de Impulso de 2023, pero ni se precisaban en qué zonas de la ciudad se iban a habilitar aparcamientos ni arreglar acerados, ni una partida para talar árboles.

Simplemente considera que, a pesar de que el alcalde diga que practican una escucha activa, "no es cierto, ya que ha sido un clamor la oposición de los vecinos a cortar árboles sanos", a la par que han destacado que el que "eso se evidencie", no le gusta al alcalde.

Para el PSOE, "lo único" que han hecho los socialistas es atender al vecindario y hacerlo público, "no hay otra verdad", y "no han sido ni uno, ni dos vecinos, sino decenas de ellos". "No hay división de vecinos, lo que ocurre es que, tras décadas de olvido, quieren aceras nuevas sin tener que perder árboles que llevan arraigados medio siglo", ha resaltado.

Al mismo tiempo, ha sostenido que el equipo del PP "se ha sentido acorralado" desde que el pasado sábado el PSOE "pusiera voz" a los vecinos ante la tala "impune" de árboles sanos en la barriada de La Paz; tras lo que "ha hecho todo lo posible para atajar cualquier opinión discrepante actuando como una apisonadora".

Para ello, ha dicho, "nada mejor que prometer mejorar las aceras, así, sobre la marcha y sin ningún estudio previo", de modo que ahora desde el equipo de gobierno quieren mejorar el estado de las aceras, "levantadas y agrietadas desde hace décadas", y, en concreto, el concejal de Vías y Obras dice que lo harán desde el contrato de reparación y renovación de aceras adjudicado el 4 de julio por 1.273.386 euros, IVA incluido a Cubillana, S.L. que, por otro lado, "tal vez", ha dicho, sea la empresa con la que más trabaja el equipo del PP en la ciudad.

En ese contrato no aparece reparación de calles en La Paz, "ni en ningún otro sitio", pues es un cálculo de renovación genérica por metro cuadrado variando solo por el tipo de material utilizado, según el PSOE, para el que "nunca" hasta el pasado lunes el equipo del PP citó que repararían acerados en La Paz, por lo que ve "evidente" que se han visto "obligados" ante la "impopularidad" de cortar árboles y ante el "mal" estado de una barriada a la que el ayuntamiento gobernado por el PP ha demostrado "poco interés".

Sobre el contrato de acerados, ha concluido que "en ningún lugar" se dice que hay que cortar árboles y su consiguiente presupuesto en la barriada de La Paz, ni en esta zona ni en ninguna otra de las calles previstas, ha asegurado.