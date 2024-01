El PSOE exige al equipo del PP más anticipación y previsión en la organización del carnaval

El Grupo Municipal Socialista se ha pronunciado, en una nota de prensa, la “desidia” -según dicen- con que el Ayuntamiento de Badajoz y su concejal delegado de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca están tratando a nuestra fiesta por excelencia que es el Carnaval de Badajoz.

“Sin anticipación, con improvisación”, así de tajantes se han mostrado a través de su portavoz, Concha Baños: “Esta fiesta es hoy en día lo que es gracias al inmenso esfuerzo de la gente que día a día y durante todo el año trabajan para hacerlo posible y engrandecerlo cada edición, pero a estas alturas, a días de la celebración del Carnaval, las murgas que participan en el COMBA no saben aún ni las fases, ni el orden de actuación, ni el jurado ni siquiera cuántos grupos participan, por lo que no pueden cerrar sus repertorios que ya deberían estar completos y ensayándose al 100% y que, no verán mermada su calidad por el arte que tienen quienes participan, pero no porque este Ayuntamiento se lo esté poniendo fácil. No se puede esperar hasta tan tarde para decidir esas cuestiones"

Aún así, el grupo socialista celebra que la Junta colabore con una mayor partida en la fiesta y que esa sea la misma que ya anunció su portavoz, Ricardo Cabezas, el 5 de diciembre vía enmienda del PSOE en la Asamblea de Extremadura, igualada esta misma semana por el PP. Un aumento de presupuesto que ha sido una de las tres reivindicaciones del PSOE, la otras dos fueron más urinarios y más promoción exterior, “del todo insuficiente” según indican los socialistas en esta nota.