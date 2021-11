El PSOE critica que la Navidad de Badajoz contará con menos luces y que faltan por poner "muchos adornos"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que esta Navidad la ciudad contará con menos luces y que faltan por poner "muchos adornos" o hay calles sin luces que el año pasado sí las tuvieron, pese a que se comenzaron a instalar el 3 de septiembre.

En nota de prensa, los socialistas han recordado que el 20 de noviembre de 2020 se encendieron las luces de Navidad y que este año "se retrasa".

En este sentido, han sostenido que, a estas alturas, el año pasado el entonces portavoz y actual alcalde, Ignacio Gragera, ya se había referido al alumbrado navideño y lo "necesario" que era adelantarlo una semana para ayudar al comercio, "como había recomendado el PSOE días antes, sin acto de encendido para evitar 'aglomeraciones'".

Además, el 20 de noviembre de 2020 el concejal de Alumbrado había hablado ya de los pormenores del mismo, ha recordado el PSOE, junto con que el año pasado se reforzó el alumbrado de Navidad sumando el coste del de San Juan que no se puso por la pandemia de la Covid-19.

Al respecto, ha sostenido que la Covid-19 no está superada y que sigue "latente y necesitado" de colaboración el comercio de la ciudad, razón por la cual no entiende ni el retraso en el encendido ni que no se llegue a las mismas luminarias, con 1,8 millones de puntos de luz LED del año pasado, de manera que "quedará lejos el presupuesto en luces ornamentales del año pasado que rondó los 300.000 euros o un coste de energía de 4.200 euros, según datos del propio consistorio".

Y es que, para los socialistas, el comercio y la hostelería "bien merecían un esfuerzo mayor pues les sigue resultando duro sacar adelante sus negocios", como también consideran que ha faltado "previsión y ganas para que las luces navideñas llegaran a más calles de la ciudad".

Por otro lado y en relación a las Escuelas Municipales de Música, la concejala socialista Silvia González ha lamentado en otra nota de prensa que la edil de Cultura, Paloma Morcillo, decida hacer "caso omiso" al mandato del último pleno, y que ni quiere una sede propia para la escuelas, ni prolongar hasta junio el curso lectivo, que será el "más corto de la historia".

Para el PSOE, Paloma Morcillo "ha regalado" este viernes una rueda de prensa donde avanza, "a bombo y platillo", que las clases de las Escuelas de Música Municipales comenzarán el 25 de noviembre, cuando "realmente este anuncio es una vergüenza" y más de 400 alumnos "solo" tendrán clases hasta el mes mayo en lo que serán cinco meses lectivos que, si se restan las vacaciones, "quedarán en cuatro".

Según la edil de Cultura, el cambio de coordinación y la evolución sanitaria han influido en la demora, pero "no es cierto" y "falta a la verdad", dado que, como ha recalcado Silvia González, "lo único que realmente ha retrasado el comienzo de las clases ha sido su decisión unilateral de no querer comenzar el curso de modo presencial, a pesar de que tanto el claustro como la coordinación y dirección de las escuelas así lo solicitaron".

Al respecto, ha sostenido que Morcillo pretendía comenzar de modo 'online' y presencialmente en enero, "con el enorme retraso que ello hubiera supuesto para el aprendizaje del alumnado" y que cuenta con toda la información necesaria para organizar el actual curso desde abril, "pero ha preferido ahorrar dinero y esfuerzos organizativos".

"Una pena la situación a la que están condenando a unas escuelas, que deberían ser uno de los tesoros de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz. Para empezar, en su página web hablan de 500 alumnos y, tal y como comenta la concejala responsable del área, ahora cuentan con solo más de 400", ha concluido, junto con que "una iniciativa que debería crecer, que ha contado con enormes listas de espera, ahora está condenada al olvido y dejadez del equipo de gobierno, más preocupado por sus disputas internas que por el buen funcionamiento del mismo"