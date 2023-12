El PSOE critica que el equipo de gobierno local sigue sin solucionar el problema de los toldos de San Juan

El Grupo Municipal Socialista critica en nota de prensa que “da igual que los turistas hayan triplicado la petición de información en la oficina de turismo de la calle San Juan, que sea una calle peatonal de acceso principal al Casco Antiguo para llegar hasta a la Alcazaba y a Plaza Alta y que los toldos lleven años desgarrados y dando una mala imagen”.

Los socialistas reclaman al PP municipal que “si no quieren hacer caso ni a vecinos ni a empresarios, ni al propio PSOE, al menos que sean coherentes y que cumplan lo que dijeron es su día de retirarlos, aunque para los socialistas dicha promesa les resultó siempre absurda e inmadura”.

En esta nota, el partido socialista de Badajoz ha recordado que “hace nueve meses empresarios del Casco Antiguo y el PSOE manifestaron conjuntamente su deseo de que los toldos permanecieran donde están, pero bien conservados”.

“Desde el PSOE recuerdan que los toldos se instalaron en 2008 y que desde entonces no les consta mantenimiento alguno. Los rombos de colores están en mal estado, en unos casos faltan y en otros están semi desprendidos, por no hablar de los anclajes de estos que necesitarían de una revisión urgente”.

Recuerdan que esto fue una iniciativa de la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo para el denominado Centro Comercial Abierto. Para Ricardo Cabezas “es una vergüenza que sigan los toldos en mal estado y que no hayan aprovechado el cambio de firme en la calle San Juan para dar una nueva imagen a todo el entoldado. Ni han caído en ello. Resulta preocupante que este equipo de gobierno deje las cosas a medias y no culmine iniciativas que suman y completan”.

Es más, el grupo socialista reprocha al PP su nula conservación de otros elementos que se pusieron en marcha entonces para fortalecer el centro comercial de esta zona y que han desaparecido y que, hasta el día de hoy, no se han actualizado y peor, no se ha apostado por la modernización del comercio ni de los servicios a prestar a los clientes y usurarios. “Quitar y no reparar los toldos es cargarse una seña de identidad del barrio”, concluyen.