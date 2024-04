EL PSOE celebra que se vaya a levantar la plataforma única de la calle José Lanot

El Grupo Municipal Socialista “celebra” que la calle José Lanot (entre plaza de la Soledad y Porrina de Badajoz) vaya a ser intervenida por el equipo de gobierno para convertirla en plataforma única, aunque en nota de prensa, el PSOE recuerda que “hace tres años se iba a proceder con esta obra, pero desde entonces muchas de sus baldosas se han desprendido y el traqueteo es molesto para los conductores y un peligro para peatones y ciclistas”.

El PSOE de Badajoz dice que “ahora mismo la calle José Lanot tiene dos firmes diferentes: uno de baldosas de granito para el centro de la calle y adoquines en los laterales (el tramo que va de San Pedro de Alcántara hasta la calle José Terrón), y otro de baldosas en la zona peatonal y adoquines de granito en el espacio por donde transitan los coches (y que va de la calle José Terrón hasta el final de José Lanot con Porrina de Badajoz)”.

En el primer tramo, junto a la iglesia de San Agustín, es donde se va a levantar la plataforma por el mal estado que presenta, ya que las baldosas han “reventado” por el paso del tráfico. Y según cuenta el PSOE en esa nota de prensa “en el segundo tramo, recientemente terminado, las baldosas han ido a los laterales y los adoquines más resistentes, al centro de la calle. Justo al revés. Va a costar unos buenos dineros rectificar lo hecho, pues son unos 150 metros”.

La primera intervención en esta calle, según ha recordado Ricardo Cabezas, (y que es la que se va a levantar) se hizo a mediados de 2020. El grupo municipal socialista avisó el 16 de marzo de 2023 de las deficiencias de la vía (https://psoebadajoz.es/cabezas-pide-reparar-la-calle-jose-lanot-pues-da-verguenza-su-mal-estado/), y donde el portavoz, Ricardo Cabezas pidió “reparar la calle José Lanot pues da vergüenza su mal estado”. Pero el líder socialista añadió más: “está bien que las calles del Casco Antiguo sean plataforma única. Ojalá llevaran ya muchos años calles convertidas en plataforma. Hace tres años se hizo plataforma única la mitad de la calle José Lanot, pues bien, es necesario volver a repasar y reparar toda la calle, lo que demuestra una vez más que lo suyo no es cuidar y mantener en buen estado la ciudad”. Y añade: “De todo esto ya avisó un servidor en marzo de 2023, hace trece meses. Imagínense lo que se ha destrozado la calle desde entonces y el traqueteo que han sufrido miles de coches. No me explico cómo se puede llevar tanto tiempo mirando para otro lado y pasar por alto un problema como este de movilidad”.