El PSOE de Badajoz pide que se rectifique la ejecución en la calle Arrayanes de la Barriada de Ciudad Jardín

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, quiere que se rectifique la "mala ejecución" en la calle Arrayanes de Ciudad Jardín, en relación a la cual ha afirmado que es una "chapuza" y espera que "no se solucione con otra".

Cabezas ha explicado que le sorprende que el equipo de gobierno esté "satisfecho" con la realización de la obra en la calle Arrayanes, aunque esta no respondiera en su ejecución a la literalidad del proyecto que idearon los técnicos municipales.

También le ha sorprendido "sobremanera" que el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, "se parapete" detrás de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), "asegurando que supervisaron los desniveles de la obra", algo que Cabezas lamenta "tener que desmentirlo pues falta a la verdad: los técnicos de Otaex visitaron la calle el lunes 11 de abril, mucho tiempo después de terminar la obra y a hechos consumados".

"Nunca hicieron desde Otaex un informe previo, como aseguró el también edil de Urbanismo", ha continuado Cabezas, que "por eso" no quiere "parches" y pide "una rectificación con garantías" y que vuelvan las obras a la calle Arrayanes "para enmendar el estropicio que han hecho".

Ricardo Cabezas ha visitado la barriada acompañado por la concejala Silvia González y ha asegurado que "no puede ser" que los vecinos y hosteleros de Ciudad Jardín "se quejen de la chapuza realizada en la calle Arrayanes y no se corrija el fiasco", junto con que "lo que tienen pensado en Vías y Obras no es admisible" y "una chapuza no se tapa con otra chapuza".

"Entre chapuzas la broma nos ha costado casi 80.000 euros", ha apuntillado, para matizar que "a estas alturas solo queda apelar al sentido común", de manera que la calle debe quedar en buen estado y "no se puede dar por bueno aquello que no lo es", como también ha recriminado "la falta de vigilancia con la obra", que "se está repitiendo en demasiadas ocasiones".

Por otro lado, y en relación a los acontecimientos publicados sobre "el uso supuestamente indebido" de una caseta en el ferial para una fiesta privada sin autorización, y ante el "preocupante silencio" del equipo de Gobierno y el "mutismo" de la propia presidenta del colectivo implicado, el PSOE ha pedido este jueves una Comisión Extraordinaria de Ferias y Fiestas que aporte "luz" y aclare "todos los extremos" sobre una cesión de un bien del patrimonio municipal.

Por ello, ha pedido "celeridad" en la convocatoria "si no tienen nada que ocultar ni a nadie a quien tapar", y ha expuesto que desean conocer, entre otras cuestiones, quién abrió el recinto del ferial.

Igualmente, los socialistas quieren copia del contrato de cesión, conocer las actas de la policía Local y Nacional realizadas en la caseta, el informe posterior de Policía Local y todo el historial sobre el uso de esta caseta, su cesión a terceros y quién lo decide y desde cuándo, junto con el dinero recaudado desde que fue adjudicada directamente a la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap).