El PSOE de Badajoz ve el albergue juvenil como "otro ejemplo" de la "mala gestión" del PP

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha considerado que el albergue juvenil situado en el Revellín de San Roque es "otro ejemplo" de "mala gestión" del PP, a la vez que ha celebrado que no se destine finalmente a alojamiento de peregrinos, dado que estos últimos no llegan a la ciudad.

Para el PSOE, el Albergue Juvenil El Revellín y el edificio de asociaciones, como el viejo Centro de Ocio Contemporáneo (COC) o el área de hostelería del Fuerte de San Cristóbal, "son tres historias interminables de gestión municipal donde el trabajo del PP se ha llenado de gloria".

En este sentido y sobre el albergue, ha expuesto que "ahora tocan" reparaciones en el mismo, "motivadas en buena medida por la falta de uso".

Al mismo tiempo, los socialistas han señalado que "se mantienen en el candelero" estos edificios mediante "mentiras y falsas actualizaciones para su apertura o con nuevos añadidos", ya sean obras o cambio de finalidad, que solo retrasan su puesta en funcionamiento.

"Lo cierto y verdad es que de nuevo este verano el albergue estará cerrado (y será el sexto), las instalaciones para hostelería del fuerte seguirán sin uso (ocho años desde que se hicieran) y el viejo COC seguirá añorando sus días de gloria (que terminaron hace cinco años). Un buen currículum, sí señor", han expuesto, junto con que al gobierno local del PP, "les da igual, ni tienen prisa, ni les importa verdaderamente impulsar el patrimonio municipal y salvaguardar los números municipales".

Por ello, los miembros del PSOE se han mostrado "cansados" de cuestionar la inoperancia del equipo de gobierno del PP con respecto al albergue, y "hartos de la dejadez municipal" y de que a todos los concejales de Juventud que tienen y han tenido adscrito el Revellín en todo este tiempo "les ha faltado ganas y saber para dar uso certero al mismo, caracterizándose su gestión por su flojedad e indolencia".

Asimismo, ha detallado que ya hace cinco años se estaban redactando los "nuevos" pliegos de condiciones del albergue que permitirían licitar su gestión externa; o hace siete los pliegos para dar uso a la zona de hostelería del Fuerte de San Cristóbal estaban terminándose, a la par que ha apuntado del COC que le han querido dar otra finalidad, "pero solo para ganar tiempo, que finalmente ha sido tiempo perdido".

"Afortunadamente no todo es negativo, el equipo de gobierno del PP se ha caído del burro y ha dicho a los medios que el albergue ya no será un lugar para acoger a peregrinos. '¿Qué peregrinos?'", se preguntan en el Grupo Municipal Socialista, para el que alojar peregrinos como aseguraron hace meses "fue una idea 'peregrina', absurda, que no tenía ningún fundamento y que era un buen ejemplo de los perdidos que han venido estando a la hora de abrir este edificio municipal", que, como ha recordado, es un Bien de InterésCultural (BIC).