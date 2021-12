El partido Podemos Badajoz ha publicado en redes sociales la campaña 'No seas petardo', en la que pide que no se use este tipo de artefactos en estas fiestas navideñas. Asegura este partido que el estruendo en Navidad es una fuente de estrés y peligro para las personas enfermas y con autismo, además de para los menores y las mascotas. Por ello, pide a la población que no haga uso de estos petardos, que afirma son contaminantes, incívicos y molestos.