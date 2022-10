Los padres de alumnos de las Escuelas Municipales de Música se movilizarán si no comienzan las clases

Desde la Asociación de Madres, Padres y Alumnos de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz (AMPAEMMBA) han mostrado hoy a través de un comunicado su malestar por no haber iniciado aún el curso en las Escuelas Municipales de Música de Badajoz debido a la falta de contratación de los vigilantes de seguridad necesarios para que éste se pueda llevar a cabo. "No entendemos cómo, sabiendo el Ayuntamiento que el curso debía empezar en septiembre y habiéndose solicitado con bastante tiempo de antelación por parte de las Escuelas Municipales de Música, a estas alturas no se haya solucionado su contratación." "Es más, desde las propias Escuelas nos informan que el consistorio ni siquiera ha sacado su licitación."

Desde AMPAEMMBA se ha enviado una carta tanto a la Concejala de Cultura, Dª. Paloma Morcillo, como al alcalde, D. Ignacio Gragera, mostrando su malestar y solicitando una reunión con la concejala, pero aún no hemos tenido respuesta. Exigen que el Ayuntamiento de Badajoz ponga solución con la máxima celeridad posible a esta situación.

Explican que son cerca de 500 alumnos y alumnas los que se están viendo perjudicados por "la pésima gestión del Ayuntamiento y, especialmente, de la Concejalía de Cultura." El profesorado de las Escuelas lleva contratado y trabajando desde el 1 de septiembre pero, sin embargo, no puede ejercer su labor docente por la falta de su alumnado. Otras escuelas dependientes del Ayuntamiento, como las Escuelas Deportivas Municipales o la de Artes y Oficios, inician las clases esta misma semana.

"El compromiso de extender el curso de septiembre a junio aprobado en el pleno del pasado 25 de octubre de 2021, no era sólo con el profesorado, sino también con el alumnado, que esperaba haber comenzado las clases a mediados de septiembre. A día de hoy, desconoce aún la fecha de inicio de las mismas", aseguran.

En el caso de que no se ponga solución de inmediato, "iniciaremos concentraciones frente al ayuntamiento hasta que nos escuchen y nos tomen en consideración."