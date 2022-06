Las obras de la nueva Facultad de Medicina en Badajoz siguen "al ritmo que estaba previsto", según la Junta

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha destacado que las obras de la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura (UEx) en la ciudad de Badajoz siguen "al ritmo que estaba previsto", y que las "dudas" referidas a los "problemas" en los precios de los materiales de construcción están "despejadas".

En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de la Comisión Paritaria Universidad de Extremadura - Servicio Extremeño de Salud (SES) en el campus pacense, Vergeles ha explicado que uno de los temas de la misma pasa por las obras de la Facultad de Medicina, respecto a las cuales van a hacer una actualización que les "viene bien", puesto que se están acometiendo al mismo tiempo los trabajos tanto dicha facultad, como en los aparcamientos del Hospital Universitario de Badajoz y el helipuerto de este último.

Sobre el helipuerto, ha matizado que tienen que "sacarlo" de la zona en la que está en este momento, dado que en la misma están los tanques de oxígeno o los de gases medicinales, y que les "parece" que puede tener una "mejor ubicación", con lo que van a hablarlo.

Acto seguido, ha reconocido que "es verdad" que han tenido "problemas" en los precios de los materiales de construcción, y que "eso ha puesto en duda y ha sembrado mucha incertidumbre a la obra pública en general, no la Facultad de Medicina solo", tras lo que ha especificado que "a la obra pública en general de toda la comunidad autónoma".

Sin embargo, ha considerado que, con las medidas que ha tomado el Gobierno de España a través del Real Decreto Ley y el gobierno de la Junta de Extremadura a través de los dos decretos leyes, "esas dudas en este momento en el edificio concreto de la Facultad de Medicina están despejadas, y siguen las obras al ritmo que estaba previsto".

En este sentido y en relación a dicho incremento de precios, José María Vergeles ha especificado que se traduce en que hay una revisión de los precios durante toda la vigencia del contrato, y que no hay penalizaciones para el contratista si tiene que retrasar "mínimamente la obra por cuestiones ajenas a su voluntad".

"Es decir si el acero se fabrica en un país que está ahora mismo en guerra y el acero no llega, el contratista no puede hacer el acero, y si se le retrasa dos semanas la obra, pues evidentemente no le vamos a poner una penalización", ha agregado, para señalar que "otra cosa distinta es que tuviese un acopio de todo el material el contratista y resulta que no lo quiere hacer porque no lo quiere hacer", en cuyo caso "entonces sí habría que penalizarlo" aunque "en este momento eso no se está haciendo".

De este modo, ha considerado que le están dando "un ámbito de seguridad" de revisión de precios y de posibilidades de hablar con la Junta de Extremadura, que es quien contrata las obras, y el contratista, el adjudicatario de la obra, el cual "está permitiendo que se solventen todos estos problemas" de incremento de costes o de retraso en el aprovisionamiento del material.

"Con lo cual yo creo que razonablemente estamos salvando el ritmo de la obra pública en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura", ha incidido, aunque "puede haber problemas como lo hay en todas las obras, pero ahora ya no serán por el incremento del coste de los materiales, porque eso parece que está bastante atajado cuando se habla con la patronal de la construcción" y también "está bastante atajado" con el real decreto ley, y los dos decretos leyes que ha sacado la Junta.

En este punto, ha sumado la disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma, por lo que en referencia a la Facultad de Medicina, que no es una obra que haga la Consejería de Sanidad, en conversaciones con la Consejería de Economía le trasladan que "puede ir a buen ritmo" y "de momento no tiene ni más ni menos problemas que cualquier otra obra y en cualquier otra circunstancia".

Finalmente y sobre el aparcamiento, el consejero de Sanidad ha abundado en que "va a mayor ritmo" y en que, por eso, tienen "algunas necesidades" de acometer la finalización de la conexión de la rotonda que está delante del Hospital Universitario de Badajoz con el vial que está "justo delante" de la Facultad de Ingeniería, donde "hay un tramo muy pequeño" y "hay que conectar esa rotonda con el vial".

A este respecto están trabajando "para que cuanto antes" puedan ir abriendo los aparcamientos, "porque si no es que vamos a llegar a un momento de estrangulamiento de la zona de aparcamientos del Hospital Universitario de Badajoz", donde se concentran los del hospital, o los de la Facultad de Medicina o facultades cercanas, ante lo cual "es necesario" que vayan "tomando decisiones para abrir de forma progresiva y por fases el aparcamiento del hospital universitario, y que no se produzca un estrangulamiento en la zona de aparcamiento", ha concluido.