La nueva corporación municipal de Badajoz se ha constituido este sábado, día 17, en un pleno extraordinario en el que el candidato del PP, Ignacio Gragera, ha sido proclamado alcalde tras recuperar la mayoría absoluta para el PP en las elecciones del 28 de mayo y en cuyo discurso ha aseverado que van a hacer que la voz de la ciudad "se escuche en España, defendiéndola allí donde sea necesario".

"No me voy a callar. Badajoz cumple y vamos a exigir que cumplan con nosotros, exigiremos justicia para nuestra capital reclamando la deuda histórica que tienen con esta ciudad y proponiendo y exigiendo soluciones para el río, para las conexiones en la carretera, para la conexión ferroviaria de alta velocidad, para nuestra conexión con el Levante", ha señalado, para exponer que, como dicen "siempre", "no pedir más pero no tener menos de lo que tienen el resto de ciudades de España".

Y es que, como ha remarcado, en Badajoz saben "por experiencia" que "el cambio no vendrá si esperamos que alguien lo haga por nosotros": "el cambio ha comenzado por nosotros y depende de nosotros"; mientras que en otro momento de su intervención ha abogado por una ciudad "amable y cercana, conectada con el interior pero también con el exterior" y con la ayuda de la Junta de Extremadura, con la que está "absolutamente convencido" de que "ahora sí" van a contar, más el trabajo "incansable" de este ayuntamiento.

En la sesión, que ha contado con un centenar de invitados entre familiares y autoridades que han estado repartidos entre varias salas del ayuntamiento, los 14 ediles electos del Partido Popular, y los tres de Vox han jurado y los 10 del Partido Socialista han prometido por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Badajoz con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

Seguidamente, y tras quedar constituida la corporación, se ha procedido al nombramiento del alcalde mediante una votación que ha ganado Gragera con 14 votos, frente a los 10 que ha recibido Ricardo Cabezas, del PSOE, y los tres votos a favor de Marcelo Amarilla, de Vox.

En su discurso de investidura, Ignacio Gragera ha remachado que se presenta como alcalde "con mayor orgullo y satisfacción si cabe" por haber contado con la confianza que se traduce en una mayoría absoluta. Y es que, como ha aseverado, si la mayoría es absoluta "más absoluta aún es la responsabilidad que conlleva", algo que tiene y tendrá muy presente durante estos cuatro años, además de una responsabilidad que reforzará y transmitirá cada día a sus compañeros, para que entre todos demos ese plus que Badajoz merece".

Gragera, que se ha referido a quienes ayudaron a hacer crecer a Badajoz desde la responsabilidad que vuelve a asumir, Luis Movilla, Manuel Rojas, Gabriel Montesinos, Miguel Celdrán y Francisco Javier Fragoso - que estaba presente en el acto - así como a la pandemia de la Covid-19, ha planteado que Badajoz "siempre" ha sido impulsora de los avances en Extremadura y ahora va a serlo "más que nunca", junto con que con tenacidad y muchas horas de dedicación en los últimos años han comenzado la segunda transformación de la ciudad "para hacerla aún más grande".

Todo con un solo objetivo, mejorar la vida de los pacenses, en relación a los cuales ha considerado "honestamente" que han valorado el esfuerzo realizado, el comienzo de esta segunda transformación, y que estos cuatro años van a ser "clave para la Badajoz del futuro"; como también ha aludido a la mayoría absoluta alcanzada el 28M por el PP al agregar que este gobierno va a seguir teniendo la mano para abordar, acordar y dialogar con quienes quieran aportar al progreso de esta ciudad.

En materia de proyectos, ha destacado el 'Eje Badajoz futuro' y a ese "gran" pulmón verde y de ocio en el río Guadiana, cuyas orillas y el parque de El Pico se van a convertir en un gran espacio de ocio; o en clave cultural como el Museo de la Ciencia y un programa de actividades y conciertos con artistas de primer nivel; a la vez que será la ciudad de la bicicleta, al hilo de lo cual ha recordado que en este último año han construido 12 kilómetros de carril bici y ha confiado en que a partir del próximo día 26 pueda estar finalizado y servicio.

En este mandato tienen como objetivo llegar a los 50 kilómetros para vertebrar la ciudad y contarán con el carril bici turístico "más bonito de España", recientemente licitado y que recorrerá la muralla abaluartada. También se ha licitado estos días los proyectos para los aparcamientos subterráneos en Valdepasillas y Entrepuentes, ha destacado Gragera, que ha citado el impulso "definitivo" del Consorcio del Casco Antiguo, mejoras en las pedanías el fomento de la atracción de nuevas inversiones y empresas que generen empleos, o la proyección exterior de Badajoz.

Tras la sesión, Ricardo Cabezas ha expuesto que se inicia un nuevo mandato con la mayoría absoluta que los vecinos han querido darle al PP y que el PSOE "se queda solo" para hacer oposición porque los tres concejales de Vox son "primos hermanos o hermanos" de los 'populares', a continuación de lo cual ha dicho de la intervención de Gragera que ha mostrado un "Badajoz idílico con mucha ilusión, muchos proyectos", pero que "todavía le quedan muchas cosas por hacer desde el anterior mandato".

Desde el Grupo Socialista, ha avanzado que van a hacer una oposición "fuerte", "de control a este equipo de gobierno" porque se deben a los vecinos que han depositado su confianza en ellos y a quienes no van a "defraudar", al tiempo que ha hecho hincapié en que esos 100 días "de cortesía" no se los van a dar porque se ponen a trabajar "hoy mismo" para hacer esa labor de oposición.

En relación a su futuro, Cabezas ha explicado que ha recogido su acta de concejal y que su "intención" es terminar los cuatro años del mandato. Así e interpelado por si descarta o no presentarse a unas nuevas elecciones, ha admitido que "ahora mismo" no contempla ese futuro ni qué es lo que sucederá con él mismo en 2017, pero que sí tiene claro, también el partido y el grupo socialistas, es que tienen que hacer una buena labor de oposición e intentar dentro de cuatro años que la ciudadanía entienda que hay una alternativa de gobierno al PP.

Por su parte, Marcelo Amarilla, de Vox, ha valorado que el del alcalde ha sido un discurso en tono "positivo" y con propuestas de cara al futuro ante las que, en su medida, estarán para ayudar y mejorar la ciudad; y ha sostenido que con la mayoría absoluta el PP tiene "las manos libres" para poder hacer lo que estimen "conveniente", y que desde su formación, cuando vean que el equipo de gobierno "se deriva" en medidas que no vean "apropiadas", votarán en contra.

"Nuestra idea, cuando hemos entrado con fuerza en el ayuntamiento, es romper la dinámica del bipartidismo", ha incidido, junto con que en todas las instituciones en las que están entrando quieren aportar "savia nueva" y que las administraciones se tomen "más en serio" el servicio a los ciudadanos y que hagan "más fácil" la vida de los vecinos.

Finalmente, Ignacio Gragera ha considerado a los medios que es una "enorme responsabilidad" y la "mejor" a las que uno puede aspirar en política como ser alcalde de su ciudad; y ha mostrado su compromiso de gobernar para todos los vecinos y todos los barrios de una ciudad que necesita una "mejor interlocución" con la Junta, sobre lo que está "convencido" de que con la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, al frente del Ejecutivo regional van a poder trabajar "codo con codo" para hacer una ciudad "mejor" y, con Badajoz, una Extremadura "mejor".