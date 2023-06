Ignacio Gragera reafirma que tiene claro que Guardiola va a ser la próxima presidenta de Extremadura

El alcalde en funciones y electo de Badajoz, el 'popular' Ignacio Gragera, ha reafirmado que tiene "claro" que la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, va a ser la próxima presidenta de la Junta, algo de lo que está "absolutamente convencido".

"Y en ese sentido estarán trabajando", ha abundado Gragera, para quien "las urnas han sido claras, quieren un cambio de rumbo en Extremadura, y quien representa ese cambio es María".

En este sentido e interpelado por el posible papel de Vox en ese cambio y dada su experiencia por haber contado en la pasada legislatura en el ayuntamiento de la capital pacense con un miembro de dicho partido en el gobierno local - Alejandro Vélez, quien posteriormente abandonó la formación y ha permanecido en el consistorio en calidad de no adscrito -, el regidor ha aseverado que "las experiencias no son extrapolables" y que, además, no le corresponde a él mismo pronunciarse sobre esa cuestión.

"Hay una presidenta del partido, hay una candidata a la Presidencia de la Junta que, además, suma y por tanto tendrá que ser ella quien responda a estas preguntas, quien conozca la situación y quien tenga que dar esa contestación", ha valorado, a la par que se ha reafirmado en que "Extremadura quiere cambio y quien representa ese cambio es María Guardiola".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios por su opinión por la actual situación a nivel autonómico tras los resultados de las elecciones del pasado domingo 28 de mayo, y sobre qué le pide a Vox, que podría tener la "llave" de la gobernabilidad en Extremadura, Gragera ha expuesto que él mismo no tiene que pronunciarse y que "es una cuestión que tienen que decidir quienes están en esa situación y en esa mesa negociadora".

Cabe recordar que PP y PSOE empataron a escaños el 28M, con 28 diputados cada uno, si bien fueron los socialistas los que contabilizaron mayor número de papeletas en las urnas. Vox, con cinco diputados, es la clave para alcanzar la mayoría absoluta en el parlamento extremeño, que se sitúa en 33, mientras que Unidas por Extremadura, obtuvo cuatro parlamentarios.