Gragera dice que el acto de Sánchez en La Granadilla era "imposible" y Cabezas lo achaca "al miedo del PP"

El alcalde de Badajoz y candidato del PP a la reelección, Ignacio Gragera, ha señalado que la celebración del acto central de la campaña electoral del PSOE, este viernes, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no podía celebrarse en el pabellón de La Granadilla porque ya estaba ocupado para esa fecha con los preparativos de la clausura de las Escuelas Municipales.

Un acto que finalmente se celebrará en la Alcazaba, al cual "no se ha dicho que sí" y que "solamente se ha dicho no una vez", ha aclarado Gragera, quien ha reconocido que los socialistas le informaron de que "posiblemente pudiera haber un acto del presidente en Badajoz", ante lo que dijo que, cuando eso fuera así, que le llamaran "porque no es un espacio público habilitado para espacios electorales".

Sin embargo, ha asegurado, se encontró con el anuncio del acto con la fecha de este viernes, y por tanto, una vez que se solicita "oficialmente" la celebración del mitin, el consistorio constata que es "imposible" porque la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales engloba a 5.000 personas, entre niños de las escuelas, sus padres y monitores.

Así lo ha dicho en respuesta a preguntas de los periodistas sobre este tema, y sobre el que ha aclarado que la clausura de las Escuelas Deportivas requiere de varios días de preparación previa, "desde el martes concretamente", con un ensayo general precisamente el viernes.

Por tanto, ha valorado, era "imposible" que el viernes hubiera espacio y posibilidades de "despejar" el pabellón para la celebración del acto del PSOE, y "solamente ha habido una respuesta que ha sido negativa".

Tras ello, el consistorio se puso "a disposición" del PSOE para que pudieran utilizar cualquier otro espacio de la ciudad, "sabiendo que era imposible poder garantizar la celebración de un acto fundamental para los niños y para el deporte de la ciudad".

Entendiendo que, "obviamente la programación normal y la programación habitual de la ciudad no podía verse entorpecida por el acto político de un partido político".

Por su parte, y preguntado por este acto del PSOE en una rueda de prensa anterior para presentar la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales, el concejal de Deportes, del PP, Juancho Pérez, ha considerado que "no ha habido ningún problema" y que dicha clausura estaba publicada el 26 de abril y el pabellón "está ocupado" por este motivo, a la vez que ha aseverado que "no ha habido ningún tipo de malentendido".

Como ha explicado, les llegó una comunicación solicitando el pabellón, ante lo que estudiaron la viabilidad y contestaron desde la Fundación Municipal de Deportes (FMD) que "imposible", a la vez que valorado que "no hace falta darle muchas vueltas" para entender que cómo montan dicha clausura "en una noche" cuando el mitin podría acabar avanzada la tarde-noche, sobre las ocho o las diez de la noche.

A su vez, el candidato socialista a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha señalado que "aquí se denota que el Partido Popular tiene mucho miedo y mucho nerviosismo".

Cabezas ha asegurado que les dijeron que podían hacer el acto central de campaña en La Granadilla y cuando ya lo anunciaron en redes sociales y con la presencia de Sánchez les trasladaron "la resolución negativa".

"Incluso tuvo que venir la secretaria de organización regional a reunirse con el concejal de Deportes y el gerente de la FMD y la verdad es que la recibieron con dos piedras en la mano", ha continuado, para exponer que "no hay problema" y que hay otros planes "alternativos".

Así, finalmente harán dicho acto central de campaña a las 19,00 horas en la Alcazaba, en concreto en la zona donde se celebran los conciertos de 'L@s Palom@s' o el Alcazaba Festival, aunque les sorprendió esa respuesta y resolución "negativa" cuando "desde un primer momento" les dijeron que "no habría ningún problema en hacerlo en La Granadilla", tras lo que ha detallado que no está cerrado el cartel de intervinientes y que "puede ser que haya alguna sorpresa de última hora".

Para Cabezas el argumento de la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales ha señalado que "todo se hace al aire libre", en la zona de la pista de atletismo, y que el "compromiso" del PSOE era que, una vez que se terminase el acto y como hacen "en todos los sitios", "aquello queda limpio y en perfecto estado de revista" e "incluso" ayudaban a montar "lo que tuviesen que montar".

Sin embargo, ha matizado que no hay "nada" que instalar porque ha ido a clausuras de las Escuelas Deportivas y en el pabellón de La Granadilla no se requiere ningún tipo de infraestructura adicional a lo que hay, dado que, cuando hace mal tiempo, "los niños desfilan por allí y ya está", por lo que "no había ningún tipo de inconveniente ni de problema".

"Entendemos que después del pinchazo que tuvo el señor Feijóo en la ciudad de Badajoz confundiendo Extremadura con Andalucía y con apenas 500 personas en ese mitin pues dirán oye no van a venir ahora los socialistas y se van a dar un baño de multitudes en La Granadilla, pues vamos a hacer todo lo posible para que no puedan desarrollar su acto bien", ha remachado, para concluir que "eso es lo que ha sucedido".