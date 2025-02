Gragera defiende la autovía Badajoz-Huelva como "fundamental" para el desarrollo del sur de la provincia

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha lamentado en relación a la autovía Badajoz-Huelva que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "rechaza una infraestructura fundamental" para el desarrollo del sur de la provincia pacense y también del oeste de Extremadura, a la vez que "obvia" o "no valora" el tráfico inducido de aquellos vehículos que evitan la actual carretera nacional pero que sí la usarían en caso de que se realizase la autovía.

"Yo a Huelva me voy por Portugal, porque no me atrevo a ir por la nacional. ¿Ese viaje computa para valorar si es necesaria o no la autovía? Porque yo no paso por allí, pero no paso por allí por cómo está la vía y, como yo, muchas personas de la ciudad de Badajoz", ha señalado Gragera preguntado por el proyecto de desdoblamiento de la N-435 para convertirla en autovía entre Badajoz y Huelva.

Al mismo tiempo, ha sostenido que el hecho de que se haya hecho un estudio de tráfico "no implica que el tráfico inducido que provocaría esa nueva infraestructura no aumentara y sobrepasara los 10.000 vehículos diarios que se establece en la normativa general".

Y es que, para el regidor de la capital pacense, "las cosas hay que tratarlas con la suficiente madurez como para entender que hay mucha gente que no se va por la nacional porque no quiere arriesgarse a ir por ella y busca opciones", y algunos, como él mismo, se van por Portugal porque conocen el país vecino y saben por dónde pueden ir, como también hay "mucha" gente que se va por Sevilla, de modo que "hay muchísimos vehículos diarios que no se atreven a coger esa nacional".

En caso de realizarse esa infraestructura, está "convencido" de que "todos y cada uno" de los que la evitan, entre ellos él mismo, irían por ella, "y, por tanto, los números darían". "Se llama tráfico inducido y eso no lo he inventado yo, eso se lleva incluyendo en los estudios de sostenibilidad desde hace muchísimo tiempo, pero por lo que sea este Ministerio eso lo obvia, no lo trata, no lo estudia, no lo valora y, por tanto, rechaza una infraestructura fundamental para el desarrollo del sur de la provincia de Badajoz, pero también del oeste de Extremadura".

En este punto, ha destacado que Badajoz "sigue estando mejor conectada casi con Portugal que con su propio país", y que las empresas de la ciudad y de todas aquellas por las que transita la nacional, que tienen como su puerto de salida Huelva, "siguen jugándosela todos los días", a la par que ha sumado que aquellos que trabajan y utilizan esa vía todos los días "siguen teniendo que soportar un enorme tráfico pesado, que no se puede permitir ir por otro lugar por una cuestión de economía y de costes".

Así, considera el rechazo a esta autovía "una mala noticia" y que "ha sido una mala evaluación" y "una mala decisión" que "nos afecta negativamente a todos", a la vez que ha puesto el foco en que, cada vez que se escuchan anuncios de infraestructuras que "se desechan" por parte del Gobierno de España, "curiosamente están todas en Extremadura".

"No a la Badajoz-Granada, no a la Badajoz-Huelva, ¿qué es lo que pasa con la Badajoz-Cáceres? Si queremos hacer la infraestructura hasta Portugal, que sea la Junta de Extremadura la que habilite los fondos necesarios para hacerlo... ¿Qué pasa con el tren? ¿Dónde está el tren? Es que son muchas y yo entiendo que los recursos son limitados, pero es que nos toca siempre a los mismos", ha incidido, junto con que ve cómo van avanzando las infraestructuras en otros lugares "y aquí no".

PLAN REGIONAL DE VIVIENDA

Por otro lado y a preguntas de los periodistas por la puesta a disposición por parte del ayuntamiento a la Junta de Extremadura de parcelas para poder acometer la construcción de viviendas protegidas, Gragera ha recordado que la pasada semana avanzó que ya lo han llevado a cabo a través de Urvipexsa, con quienes llevan hablando dos o tres semanas antes de que se hiciera el anuncio oficial en este sentido por parte de la presidenta extremeña, María Guardiola, "porque obviamente cuando se anuncia oficialmente ya tiene que haber algo tangible en la mesa".

En ese sentido, con la Junta, la consejería y Urvipexsa han mandado una relación de suelo finalista reservado a viviendas de protección de la ciudad para que, en colaboración con el ayuntamiento y entendiendo que desde este último tienen su plan municipal de viviendas "que hay que mantener" y en el que van a seguir avanzando, puedan colaborar para la cesión de aquellas parcelas que consideren que sean "susceptibles" de incluir en el plan de viviendas, aunque no ha podido precisar el número de estas últimas porque no le corresponde al consistorio decirlo.

Al mismo tiempo, ha explicado que en la ciudad tienen suelos para "muchas" viviendas de protección oficial y que la misma ha vivido en los últimos años "un gran impulso de desarrollo urbanístico de los diferentes suelos en diferentes zonas", tras lo que se ha referido a suelos disponibles en la avenida de Elvas, en Cuartón Cortijo o en el nuevo distrito Rosales, así como también en las pedanías para poder hacer allí viviendas protegidas.

Desde la Inmobiliaria Municipal, ha agregado, lleva tiempo promoviendo viviendas y haciendo un examen "exhaustivo" de los demandantes de las mismas que les permite disponer de más información, al contar con un "amplio" registro de demandantes de vivienda protegida que, entiende, cumple con los mismos requisitos que se van a establecer por parte de Urvipexsa.

"Donde nosotros lleguemos, vamos a seguir construyendo y ofertando vivienda pública", pero "seguramente", ha dicho, y ante esa labor previa llevada a cabo también la Junta y Urvipexsa "se podrán aprovechar de ella para poder intentar acelerar los plazos y ser más ágiles a la hora de promover y de adjudicar viviendas, en las condiciones que marque la financiación bancaria que se obtenga".

Al mismo tiempo, ha insistido en que no va a decir un número porque no depende de él mismo, pero sí que el número total de viviendas que se pueden construir en las parcelas o en los solares que el Ayuntamiento de Badajoz ha puesto a disposición de la Junta "supera con mucho las 500 viviendas", pero que "obviamente" será esta última "la que tendrá que decidir hasta dónde puede llegar, hacer un mapa completo de la región y hacer una evaluación de necesidades".

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en el acto de firma del convenio de colaboración entre la Universidad de Extremadura y el Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz, acompañado del rector, Pedro M. Fernández, y el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo.