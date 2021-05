Gragera contesta a Vélez: el equipo de gobierno va a sentarse y no va a pasar mucho tiempo

El primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, ha restado importancia a las declaraciones del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, sobre la decisión de su voto de cara al cambio en la alcaldía de la capital pacense, y ha avanzado al respecto que confía en que Vélez "quiera seguir aportando a la ciudad".

"No hay que darle mayor importancia, yo siempre he dicho y he mantenido que no solo que me vaya a sentar sino que desde el principio nos tenemos sentar todos y tenemos que hablarlo", ha señalado Gragera, que ha reconocido que "es verdad" que, aunque hablan "muy habitualmente de otras cuestiones", no han hablado "específicamente de esa" y ha insistido en que "sin mayor trascendencia".

De esta manera se ha pronunciado en una rueda de prensa telemática para dar cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno Local de este viernes y en la que ha sido preguntado por las declaraciones de Alejandro Vélez, quien le ha pedido una explicación sobre sus "planes" como "futuro nuevo alcalde" y el proyecto y la participación que él mismo tendrá en ese futuro gobierno, a tenor del acuerdo de gobierno alcanzado entre Partido Popular y Ciudadanos al principio de la legislatura y que incluía la alternancia en la Alcaldía a los dos años, con el objetivo de decidir su voto.

Al respecto, ha querido "tranquilizar a todo el mundo" dado que "no hay ningún problema" y "no va a pasar mucho tiempo" hasta que se sienten y hablen "tranquilamente" de cuál es la idea que tiene él y ante lo cual ha confiado en que "quiera seguir aportando a la ciudad de Badajoz".

"Lo que nosotros tenemos que intentar es ahora seguir trabajando y seguir haciendo, creo, lo que llevamos haciendo dos años, que es trabajar mucho, muy duro y en unas situaciones muy complicadas para la ciudad de Badajoz", ha destacado, junto con que "con total naturalidad" se sentará con Alejandro Vélez y charlarán como hacen "con total normalidad" de otros muchos temas que afectan a la ciudad de Badajoz.

Sobre este asunto e interpelado por si seguirá Vélez con las concejalías que actualmente tiene delegadas, Limpieza, Parque Móvil y Poblados, Ignacio Gragera ha ahondado en que si Vélez "quiere seguir sumando al proyecto de ciudad va a poder hacerlo", porque cree que, en estos dos años, hay que valorar a la gente por su trabajo del día a día y en sus delegaciones "está haciendo un buen trabajo".

"Por tanto, si él quiere sumar a este proyecto de ciudad él tendrá la oportunidad de hacerlo, ya lo he repetido en muchas ocasiones que aquí es una cuestión de poner por delante de todo y de todos a la ciudad de Badajoz y que se preste un buen servicio", ha concluido Ignacio Gragera, que ha abundado en que en ese sentido no tienen "ningún tipo de queja".