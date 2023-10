El gobierno local de Badajoz considera que las iniciales de JM Bueno en el Baluarte de San Roque supone un "homenaje" y no afecta a la actuación

El equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Badajoz ha considerado que la piedra tallada con la inscripción 'JMBS' en el cierre de la brecha de la antigua calle Hermanos Merino, baluarte de San Roque, es un "homenaje" a JM Bueno, y no afecta a la actuación patrimonial.

Así, la portavoz municipal, Gema Cortes, ha explicado que la piedra "no tiene más problemática que la que algunos hayan querido", y asegura que está colocada desde mayo y les pareció "un homenaje bonito sin ninguna doblez y sin segundas intenciones".

Las iniciales corresponden con las de Juan Manuel Bueno Sánchez, quien fuera presidente de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz hasta su fallecimiento en abril de 2022.

De este modo, ha continuado, "no se le dio mayor importancia que la que tiene" ante "una persona muy querida en Badajoz que lo ha dado todo por esta ciudad", así como que al gobierno local le "entristece" que se haya llevado a cabo esta "polémica" cuando "puede hacer también mucho daño a la familia".

Además, ha recordado Gema Cortés que el pleno del consistorio, por unanimidad, le concedió el "honor" de tener una calle en la localidad, al hilo de lo cual ha matizado que con ello quiere decir que es una persona "querida por todos, no por una parte de este ayuntamiento".

Ha asegurado además que desde el consistorio no tienen constancia de que exista ninguna denuncia por este tema y que, en el caso de que se produzca y las autoridades o Patrimonio decidan "lo que hay que hacer", "como no puede ser de otra forma" acatarán "lo que se diga que hay que hacer", puesto que el consistorio no tiene "ningún problema en rectificar" si este hecho no es "acorde a lo que se debe hacer".

Cortés, que ha remarcado que no afecta a la parte de patrimonio al estar en una zona de nueva construcción y que "no afecta en absoluto al proyecto inicial", ha ahondado de igual modo en que se trata de un asunto que se ha hecho "sin ninguna doblez" y que se entendió en la legislatura pasada que se podría poner, ante lo que ha reconocido que desconoce quién lo decidió.