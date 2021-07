García Seco dice que el Gobierno apoyará al Casco Antiguo de Badajoz aunque no esté en el consorcio

En ese sentido, señala que el no ser miembros de este consorcio "no significa no participar en su regeneración", ha afirmado la delegada del Gobierno, en respuesta a las críticas de los colectivos SOS Casco Antiguo, Asociación Cívica, Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y Amigos de Badajoz que este miércoles han mostrado su "decepción" después de que el Gobierno Central haya decidido no formar parte del Consorcio del Casco Antiguo de la capital pacense

En este sentido, García Seco ha aclarado que "en ningún momento, el Gobierno abandonará o dejará en la estacada a la ciudad", y así se lo hizo saber hace hoy justo una semana al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, con quien mantuvo una reunión en la que le expuso punto por punto, todos los proyectos de diversa índole que se acometen hasta la fecha.

Entre ellos, ha mencionado los relacionados con la rehabilitación del patrimonio, las infraestructuras, la seguridad o el medio ambiente, en una reunión que ambos responsables calificaron de satisfactoria, según informa la Delegación del Gobierno en nota de prensa.