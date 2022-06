La Feria de San Juan de Badajoz contará con más de 1.100 servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La Feria de San Juan 2022 de la ciudad de Badajoz contará con más de 1.100 servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local para velar por su correcto desarrollo.

También se va a permitir "excepcionalmente y como consecuencia de la idiosincracia de la propia feria el consumo de bebidas" y "se podrá hacer en este caso botellón en la feria", según ha avanzado el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, que ha detallado que se han previsto son dos vías de acceso principales a la feria, la Avenida de Elvas y la Ronda Sur, en estas fiestas patronales marcadas por el conflicto con la Policía Local y la huelga anunciada por el comité de empresa de Tubasa, la concesinaria del transporte urbano.

El alcalde y el subdelegado del Gobierno, Francisco Alejandro Mendoza, han atendido a los medios tras la reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana en el ayuntamiento en la que, como ha explicado Mendoza, se han regulado los dispositivos que afectan a la celebración de la Feria de San Juan de este año, que comienza este viernes 17 y termina el día 25, de manera tal que se han repasado todos los aspectos que pueden afectar a su desarrollo para que este tenga lugar "en un clima de normalidad" y "con seguridad" para las personas.

En este sentido, ha precisado que se revisan aspectos "tan determinantes" como es la regulación del tráfico para acceder al recinto ferial o los eventos que van a tener lugar en la ciudad durante ese periodo, como conciertos o corridas de toros, en los que "evidentemente se refuerzan los dispositivos de seguridad", ante lo cual ha puntualizado que, en total entre Policía Local, la Guardia Civil y Policía Nacional, se van a prestar algo más de 1.100 servicios durante este periodo, que garantizarán que la fiesta se desarrolle "en condiciones de seguridad para todos los ciudadanos".

En el caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha resaltado, en el aspecto de seguridad ciudadana la actuación va a ser como todos los años respecto a la que tiene encomendada dentro de sus competencias y "queda garantizado mediante la aportación del número de efectivos suficientes", mientras que sobre dicho número total de servicios se han recuperado los niveles prepandémicos y se hará una especial atención a los días de mayor afluencia.

Por su parte, Ignacio Gragera ha explicitado que, desde el ayuntamiento, van a movilizar 352 servicios, "de los cuales hay que decirlo están todavía a día hoy pendientes de cubrir 62 que son los esenciales y los que se ven necesarios para sobre todo reforzar los días más complicados de la feria", como el 17, el 23 y el 24, ante lo cual siguen hablando e intentando "reconducir y solucionar" la situación con Policía Local y confía en que los próximos días, ya antes del inicio de la feria, lo tengan "solucionado".

En este sentido, ha afirmado que estos servicios policiales que faltarían tienen que ser extraordinarios y que están intentar garantizarlos, así como que se está hablando con los sindicatos desde hace una semana y se está intentando alcanzar un acuerdo. "Por ahora no ha sido así pero bueno, todavía queda tiempo", ha confiado Gragera, para quien lo que falta es una propuesta que satisfaga ambas partes; y si no se soluciona tendrán que tomar alguna determinación, "la que corresponda", aunque no entra en ese escenario.

Igualmente, ha apuntado que lo que se está pidiendo es que se avance en la equiparación salarial "que estaba establecida para final de año", y que están hablando sobre la misma y para ver de qué manera pueden llegar a un acuerdo "para que exista la necesaria paz social y para que, por supuesto, podamos volver a utilizar esa bolsa de servicios extraordinarios" en la que "a día de hoy no hay suficientes efectivos".

Preguntado por cuánto supondría al ayuntamiento dicha equiparación, ha aseverado que se está valorando y que los sindicatos hablan de unas cantidades a las que el ayuntamiento "por ahora" no llega, aunque "seguramente que podamos llegar a acordar y desbloquear definitivamente esta situación" porque el acuerdo y la "voluntad" están, "y lo único que hay que conseguir es alcanzar un acuerdo en los términos de ese acuerdo".

Otro de los puntos destacados de la Feria de San Juan 2022 es la Feria de Día, en la que se vuelve a la tradición de habilitarla en el Casco Antiguo, para lo cual se va a establecer a través de un Bando de Alcaldía cuáles son los mecanismos y criterios de la misma, que se celebrará desde el día 17 en horario de 12,00 a 20,00 horas. Se va a permitir, como en Carnavales, que los hosteleros puedan sacar sus barras a la calle, música ambiente unificada, y actividades autorizadas por el ayuntamiento como puedan ser charangas "para poder animar el centro y animar la Feria de Día".

Sobre esta última, ha apuntillado que a las 20,00 todos los elementos no permanentes como las barras tienen que estar retirados y que, además, "todos y cada uno de los hosteleros tienen la responsabilidad de mantener limpio el espacio que ocupa su establecimiento".

Por otro lado, el regidor ha puntualizado que se han previsto son dos vías de acceso principales a la feria, la Avenida de Elvas y este año como novedad la Ronda Sur, así como que en caso de emergencia y de necesidad se derivará el tráfico hacia la A-5, como ha pasado en otras ocasiones, para intentar "liberar" en el sentido de emergencia la Avenida de Elvas y que no haya problemas en las vías de evacuación hacia el Hospital Universitario.

Asimismo, se van a realizar "refuerzos especiales en los diferentes eventos que hay" y habrá policía, Protección Civil y bomberos "permanentemente" en el recinto ferial, y también se contará con presencia de estos cuerpos tanto en las corridas de toros, como en los fuegos artificiales y el concierto que se organizará el día 23.

En relación al ferial, contará con Punto Violeta junto al auditorio, en la entrada de la feria en horario de 23,00 a 5,00 horas de la mañana los cuatro días principales de la feria, desde el 17 hasta el 23, según el alcalde, que ha reconocido que, ante la huelga de autobuses anunciada por el comité de empresa de Tubasa, "en parte se cubrirán" entiende que con servicios mínimos, pero que "en parte quizás no pudiera ser cubierta" y va a haber un aumento del acceso al ferial con vehículos particulares.

Ante ello, ha pedido "paciencia" y que sepan que en momentos "de tensión" y "aglomeración" tardarán "algo más" en acceder al ferial, en el que el acceso desde la rotonda de la avenida de Elvas será hacia el interior, hacia Rui Nabeiro, y en un sentido único para facilitar el acceso o entrada de los particulares a los diferentes aparcamientos establecidos.

En relación al conflicto con Tubasa y si no confía en que se resuelva, ha esperado que sí, aunque desde el ayuntamiento tienen que hacer "ya las advertencias" por si no solucionan el 100 por cien de los servicios que tienen que prestar. "Vamos a llegar seguro, porque al final siempre hay una propuesta de servicios mínimos que espero que la empresa nos pase cuanto antes para valorarla, y que al final el juez, que es el que tiene que autorizar los servicios mínimos, se pueda pronunciar cuanto antes", ha dicho.

"Obviamente habrá algún pequeño déficit si no se solucionan esas desavenencias que existen entre la empresa y los trabajadores y tenemos que pedirle a la gente paciencia", ha reconocido Gragera.

Y es que, desde el ayuntamiento y "habida cuenta de la situación de déficit que tiene y que arrastra ahora mismo la concesión" no pueden comprometerse a abonar un IPC "real" porque cree que sería "un agravio comparativo complicado de explicar frente a los funcionarios de la casa".