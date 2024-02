Fallece Mercedes Arias, presidenta del Economato Social de Badajoz

El pasado lunes 5 de febrero conocimos la triste noticia del fallecimiento de la presidenta del Economato Social, Mercedes Arias Delgado, a la edad de 50 años víctima del cáncer. Desde 2008 era gerente de la Fundación Hija de Pepe Reyes Dolores Bas de Arús, que preside su padre, Pedro Arias.

Hace justo un mes pudimos hablar con ella sobre la situación en la que se encontraba el Economato Social y nos contó que lamentablemente debido a la subida del precio de los alimentos y la electricidad, el Economato Social Ciudad de Badajoz cerró un 2023 complicado para ayudar a aquellas familias que acuden a este mercado en búsqueda de productos más asequibles.

Mercedes Arias nos adelantaba que este año 2024 no empezó de buena manera para este proyecto que se puso en macha hace más de diez años. "El año 2023 terminó en condiciones peores que la del año anterior por la subida en general de la cesta de la compra y de lo que son los productos de alimentación en general pero también de limpieza e higiene. Al subir los precios pues nosotros, al restarle el 50%, siguen siendo cantidades elevadas para determinadas familias. Entonces, 2023 ha sido un año muy complicado", se lamentaba Mercedes.

En estos momentos, todavía están a la espera de recibir subvenciones de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz y la diputación pacense, y en función del importe que reciban podrán ampliar el número de familias al que podrán atender. "Este año nosotros contamos con la utilidad pública, nos lo ha concedido el Ministerio de Interior, lógicamente a nivel nacional, y todas las ayudas son desgravables, es decir, a la asociación de lo que es el Economato. Esperemos que proveedores, cadenas de distribución, particulares y demás pues puedan echarnos un cable porque tienen esa posibilidad", pedía Mercedes.

El economato abrió en septiembre de 2022 el Social Café, una cafetería ubicada en la calle Antonio Sánchez, junto a la venida de Elvas, con un doble objetivo: por un lado, la inserción laboral de personas con discapacidad y, por otro, obtener fondos para sostener el economato.

"La cafetería por sí misma no genera beneficios como para ayudar al Economato, no hemos llegado hasta ese punto, mientras que la cafetería sea sostenible y se puedan pagar los gastos del personal laboral y todos los gastos que conlleva su mantenimiento pues no habrá problema ninguno. La renta está en que la cafetería sea sostenible y pueda por sí sola gestionarse", nos confesaba.

Descanse en Paz, Mercedes Arias.