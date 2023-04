El eurodiputado de IU Manuel Pineda apunta que hay zonas en guerra en "mejores condiciones" que Badajoz

El eurodiputado y miembro de la dirección federal de Izquierda Unida (IU) Manuel Pineda ha aseverado con motivo de su visita este martes, día 25, a la ciudad de Badajoz que "hay zonas que están en guerra que están en mejores condiciones que Badajoz", algo que ha tenido la oportunidad de ver "sobre el terreno".

Manuel Pineda, acompañado de las candidatas de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, y de Unidas Podemos Badajoz, Erika Cadenas, ha realizado estas declaraciones a los medios con motivo de su visita al casco antiguo y espacios como la Plaza Alta, donde el eurodiputado de IU ha querido "apoyar" una candidatura que aúna a la izquierda para hacer políticas "por la mayoría social" de la capital pacense, y a Cadenas y los compañeros de Unidas Podemos Badajoz.

"Vengo impactado de esta visita que me han hecho las compañeras por aquí. Ya leí las declaraciones del relator de la ONU que decía que había visitado Badajoz y había zonas de Badajoz que estaban peor que alguna zona en conflicto", ha remachado, para señalar: "hay zonas que están en guerra que están en mejores condiciones que Badajoz, eso he tenido la oportunidad de verlo ahora sobre el terreno".

En este punto, ha hecho hincapié en que le "parece una barbaridad" que el gobierno de la ciudad tenga "olvidados a los barrios más populares" y que haya sido "incapaz" de ejecutar el presupuesto de 6 millones de euros de fondos europeos para crear infraestructuras para estos barrios y los tenga que devolver. "Unos fondos que venían de Europa para esto, y los tiene que devolver porque es incapaz de crear la infraestructura para la que están destinados", ha reafirmado.

Ante ello, ha confiado en que después de las elecciones del 28 de mayo, Erika Cadenas sea la nueva alcaldesa, como también espera que haya un gobierno municipal que cuide de una ciudad "con el patrimonio histórico que tiene y que está absolutamente abandonado" y que "mire hacia la gente más vulnerable".

Y es que, para Manuel Pineda, "no puede ser que más de un cuarto de las familias de Badajoz estén en riesgo de pobreza"; ni que "Extremadura tenga la mayor tasa de pobreza de todo el Estado" y que los gobernantes, en este caso el Ayuntamiento de Badajoz pero "también" de la Junta de Extremadura, "estén en otra cosa" y "haciendo políticas de espalda a la gente" y "sin tener en cuenta las necesidades materiales de la mayoría de la población".

Sobre su presencia en la región, ha explicado que ha tenido este lunes la oportunidad de estar en Montijo y este martes en Badajoz, y que también va a visitar la colonia penitenciaria, pero que "desgraciadamente" no puede visitar una cuestión "icónica" en todo el Estado y no solo en Badajoz, "que es la plaza de toros donde los fascistas asesinaron a miles de personas de aquí", algo que no pueden hacer "porque la falta de sensibilidad del gobierno de la Junta de Extremadura ha hecho que eso se convierta ahora en otra cosa, en vez de ser un centro para la memoria democrática".

Por su parte, Erika Cadenas ha explicado que, aprovechando la visita de Manu Pineda a Badajoz, han querido que de una vuelta por el casco antiguo para que vea las consecuencias de "estas políticas aporóforas y clasistas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Badajoz" que está causando "desigualdades y degradación en muchos de nuestros barrios", entre los que el centro histórico es uno de los afectados, pero también otros como El Progreso, El Gurugú, Colorines o Suerte de Saavedra.

Asimismo, se ha referido a "muchos otros barrios desfavorecidos" que, con las políticas del PP, "se están viendo afectados por estas desigualdades extremas", ante lo que ha destacado que Badajoz presenta una tasa del 27 por ciento de familias en riesgo de exclusión, o también 800 familias solicitando viviendas de emergencia y sociales.

Mientras, en el ayuntamiento lo que ven que hace es que los fondos que "tanto se necesita" para estos barrios y estas familias como los europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) "no es capaz de ejecutarlo" y "tienen que ser devueltos 6 millones en este caso", ante lo que ha destacado que, desde Unidas Podemos, quieren acabar con estas políticas "en contra de la gente" y poner a las personas, la vida y los derechos humanos "en el centro", así como que se invierta el dinero donde "sí se necesita" para los más vulnerables.

A su vez y a preguntas de los periodistas por su parecer ante la rebaja del censo en tres municipios, al parecer por empadronamientos no justificados, Irene de Miguel ha reconocido que le parece que es una práctica "bastante antidemocrática" y que se alegra de que se haya paralizado y no se permita que esos empadronamientos "que tienen sospechas se den", ante lo que ha sostenido que todos tienen que jugar "con las cartas boca arriba en democracia".

Por otro lado y a preguntas de los periodistas después de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública haya publicado este martes una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se establece una reducción general del rendimiento neto del 25% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que beneficiará a 800.000 agricultores y ganaderos españoles que tributan por el sistema de módulos, Irene de Miguel ha sostenido que todas las ayudas tienen que venir a favorecer al sector primario profesional y a la agricultura social y familiar.

Como ha recordado la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, este lunes expusieron desde sus formación algunas de sus medidas, en las que la primera es priorizar el agua que se tiene porque "no puede ser que Iberdrola siga saqueando el río Tajo para hacer beneficio produciendo energía hidráulica barata" ni que "el río Guadiana esté en manos de fondos de inversión poniendo olivar hiperintensivo o otros cultivos especulativos que, además, hunden los precios de nuestro modelo de secano tradicional, como es el olivar de montaña".

En su opinión, "es momento de sentarnos y priorizar el agua y favorecer, primero el abastecimiento humano y segundo la agricultura social y familiar", y todos los "megaproyectos" que se están poniendo "encima de la mesa comprometen el agua de futuro para Extremadura" y, en concreto, "la megaminería además de consumir mucha agua la contamina o el proyecto Elysium es "delirante de turismo masificado", "tampoco es una solución" y va a "comprometer" el agua que se necesita para producir alimentos, "que es realmente una necesidad".

Asimismo, ha incidido en que se necesita avanzar hacia la soberanía alimentaria y en que el agua es un "bien escaso" y "va a seguir siéndolo porque la emergencia climática ha venido para quedarse", por lo que se tiene que estar preparado y se necesitan medidas a corto plazo como estas que ha puesto en marcha el Gobierno de España, como también se requieren medidas a medio-largo plazo "para estar prevenidos y tener modelos resilientes".

Finalmente, ha abogado por sentarse a hablar de sequía y que "incluso diría que se paren las máquinas de la precampaña" y se sienten a hablar "de lo importante" que "en este momento" es la emergencia climática.