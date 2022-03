Este domingo 20 de marzo se celebra la Maratón Popular y Media Maratón de Badajoz

Un total de 1.322 corredores se han inscrito para participar este domingo, día 20, en la 29º Maratón y en el 7º Medio Maratón de Badajoz, una prueba deportiva que también será Campeonato de Extremadura de Maratón y que recupera su fecha original tras el desarrollo de la última edición en noviembre de 2021.

La competición con salida y meta en el Paseo Fluvial, saldrá a las 9,00 horas en el caso de la Maratón y a las 9,15 horas en el Medio Maratón. La llegada a la meta se estima aproximadamente a las 11,20 horas en el caso del primer corredor de la Maratón y el último deberá completar en cinco horas los 42,195 kilómetros; mientras que en el Medio Maratón la primera llegada será a partir de las 10,30 horas y se tienen tres horas para correr los 21,097 kilómetros. Los trofeos se entregarán a partir de las 14,00 horas, según ha detallado el alcalde de Badajoz Ignacio Gragera.

las pruebas pasarán por el Puente de la Universidad, Avenida de Elvas, Carolina Coronado, Puente de Palmas, Circunvalación, Manuel Rojas, Avenida del Diario HOY, Carretera de la Corte, Plaza de Toros, Ronda del Pilar. Zonas, que estarán cortadas al tráfico desde las 8.00 y hasta las 13 horas.

Entre los participantes, cabe destacar a unos 90 componentes de la Brigada Extremadura XI a título individual, así como atletas con diferentes diversidades funcionales como José Antonio Ballesteros, José Vicente Aguilar Florido, Joaquín García Díaz o Samuel Colomer, además de volver a contarse con la 'marea azul' por las camisetas de este color de la campaña a favor de la donación de médula ósea que inició la sargento Grau.

Asimismo, los atletas portarán en sus dorsales y en las equipaciones conmemorativas de la prueba el eslogan 'Marzo con M de Mujer', en el marco de una de las actividades de la Oficina de Igualdad y del Instituto Municipal de Servicios Sociales con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En lo que a medidas covid se refiere, Gragera ha detallado que no existen ni restricciones o medidas "especiales", aunque ha apelado a la responsabilidad de los participantes "porque el virus no ha desaparecido, porque la pandemia sigue aquí" y "por tanto" hay que mantener "ciertas" medidas de precaución y distancia, no en la carrera pero sí "al menos" en las aglomeraciones iniciales y finales.

Así, se solicitará a los corredores que usen mascarillas en el inicio y mantengan la distancia, para lo cual se dispondrán contenedores para facilitar al mismo tiempo las labores de limpieza, en una prueba que contará con la participación de personal de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), Policía Local, Protección Civil, y de servicios del ayuntamiento como Vías y Obras, Alumbrado y Limpieza.

El sábado 19 se realizará la entrega de dorsales en el pabellón de La Granadilla y se retomará la tradicional 'Comida de la pasta' entre todos los participantes a las 14,00 en el Complejo Alcántara.